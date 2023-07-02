Форвард «Нефтчи» Салданья о «Зените»: «Для меня было бы честью играть за такой великий клуб. Сразу бы согласился»

Теги Зенит премьер-лига Россия Нефтчи Кубок PARI Премьер Матеус Салданья Футбол

Форвард «Нефтчи» Матеус Салданья был бы рад поиграть за «Зенит».

«У меня никогда не было предложений из России. Было бы интересно мне выступать за «Зенит»? Конечно. Для меня было бы честью играть за такой большой и великий клуб, как «Зенит», но все-таки я футболист «Нефтчи». Все зависит от моего клуба», – заявил футболист.

«Если бы мне позвонили из «Зенита» и пригласили в клуб, я сразу бы ответил согласием. Но здесь все зависит от представителей моей нынешней команды, ведь я сейчас на контракте», – добавил Салданья в комментарии «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 23-летний футболист провел 17 матчей в чемпионате Азербайджана, забив 5 голов.

13 комментариев

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Onion
Хорошая попытка, Матеус, но нет)
+11
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Андрей Демин
Ответ CriminalJoint62
Кто это
Фирмино
+9
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Owen_the_Simple
Всё так
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CriminalJoint62
Кто это
+2
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Ланистер
При всем уважении, Нефтчи периодически играет в основных сетках еврокубков, чем ни Нижний, ни тем более, Рубин в текущей ситуации ещё долго не похвастаются.
Если бы текущая ситуация была нормальной, то не Нижний, конечно, но Ростов и Ахмат вполне могли бы уверенно играть в основной сетке Кубка конфедераций.
+2
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Архитектор Мендисабаль
Попробуй сначала хотя бы в Нижнем Новгороде или Рубине себя зарекомендовать, Салданья. Игра за Нефтчи, при всём уважении, не показатель.
+1
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Сергей Жарковский
За уважение к Зениту респект, но он не резиновый, в отличие от Москвы!
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Ланистер
Ответ Архитектор Мендисабаль
Попробуй сначала хотя бы в Нижнем Новгороде или Рубине себя зарекомендовать, Салданья. Игра за Нефтчи, при всём уважении, не показатель.
При всем уважении, Нефтчи периодически играет в основных сетках еврокубков, чем ни Нижний, ни тем более, Рубин в текущей ситуации ещё долго не похвастаются.
+2
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azax
Болелы Нефтчи не в восторге от такого высказывания.
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AIBOLIT66
Салданья, Салданья...бразильская фамилия...и даже футбольная ....надо погуглить...гули, гули, гули...
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Kira625
Ответ Андрей Демин
Фирмино
Потом опять скажут, что бразильцев покупаем
Чёрт, он и так бразилец ;)
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Саша Соболев
Ответ CriminalJoint62
Кто это
Мбаппе
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