Форвард «Нефтчи» Салданья о «Зените»: «Для меня было бы честью играть за такой великий клуб. Сразу бы согласился»

Форвард «Нефтчи» Матеус Салданья был бы рад поиграть за «Зенит».

«У меня никогда не было предложений из России. Было бы интересно мне выступать за «Зенит»? Конечно. Для меня было бы честью играть за такой большой и великий клуб, как «Зенит», но все-таки я футболист «Нефтчи». Все зависит от моего клуба», – заявил футболист.

«Если бы мне позвонили из «Зенита» и пригласили в клуб, я сразу бы ответил согласием. Но здесь все зависит от представителей моей нынешней команды, ведь я сейчас на контракте», – добавил Салданья в комментарии «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 23-летний футболист провел 17 матчей в чемпионате Азербайджана, забив 5 голов.