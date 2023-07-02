«ПСЖ» представил выездную форму – белую с горизонтальной полосой: «Превосходный способ подчеркнуть мастерство игроков на полях Европы»

Теги ПСЖ лига 1 Франция фото Неймар игровая форма Килиан Мбаппе стиль Футбол

«ПСЖ» представил выездную форму.

Она белая с горизонтальной полосой.

«Традиционные красный и синий цвета парижан сливаются вместе в призматическом эффекте на цветной полосе на груди, создавая резкий контраст с белым цветом формы, что является превосходным способом подчеркнуть мастерство игроков на полях во Франции и по всей Европе», – говорится в сообщении «ПСЖ».

Стоит отметить, что в презентации поучаствовали нападающие Килиан Мбаппе и Неймар.

Фото: instagram.com/psg

 

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21 комментарий

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Agusha1
Вот что-что,а формы у ПСЖ всегда топовые
+49
-3
+46
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Экспертное мнение
Ответ MrWillSee
А Месси?)
А Месси чемпиона мира
+40
-14
+26
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Манковский
Показали в какой именно форме вылетят из ЛЧ без шансов в 10 раз подряд.
+27
-5
+22
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HI MARS
Уже представляю как они в этой форме вылетают с 1/8 или 1/4 ЛЧ и сосредоточиваются на внутренних трофеях)Одно и то же каждый год.ПСЖ не даёт эмоции
+13
-8
+5
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seventh_devil
Ответ Agusha1
Вот что-что,а формы у ПСЖ всегда топовые
Только не эта. Она какая-то угловатая.
+7
-3
+4
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Mbest77
А почему к них на рукаве GOAT? Месси же больше не в ПСЖ 🤔
+4
-1
+3
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
"мастерство на полях Франции и всей Европы "
ну с Францией понятно, а в Европе где у вас превосходство? Два года подряд вылетать в 1/8 лч это превосходство?
+2
0
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JENNINGS
Ответ Yavich
Ты забыл, что якорь ушел?
А до этого брали прям кубок за кубком. Максимальное достижение - финал ЛЧ в ковидный год при экспресс-доигрывании и ЛЕ-сеткой, а так регулярные позорные вылеты в 1/8-1/4
+4
-2
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Манковский
Ответ Yavich
Ты забыл, что якорь ушел?
Ни один из игроков кто ушёл из ПСЖ этим не играл за них 10 лет. У тебя с логикой проблемы?
+4
-2
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prus_3
"Сливаются в призматическом эффекте", бог ты мой!
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<~Inter~>
коллаборация с джорданом была поярче
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MrWillSee
А Месси?)
+4
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Евгений Шазиев
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ммм... а как это подчеркивает превосходство?
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cektor
"Превосходный способ подчеркнуть"... белую расу ))
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Dimonty
Ответ seventh_devil
Только не эта. Она какая-то угловатая.
Это плохо?
И что значит угловатая?
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songbilong
Ответ Dimonty
Это плохо? И что значит угловатая?
да, но только для него
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Ani super 👑
Извините, но простовато, зато круто
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JENNINGS
Ответ Yavich
до этого достойно бились в финале и полуфинале
Ну и? Безвольный вылет от «Сити», а про финал с «Баварией», который является исключением, я написал выше
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