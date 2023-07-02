«ПСЖ» представил выездную форму – белую с горизонтальной полосой: «Превосходный способ подчеркнуть мастерство игроков на полях Европы»

«ПСЖ» представил выездную форму.

Она белая с горизонтальной полосой.

«Традиционные красный и синий цвета парижан сливаются вместе в призматическом эффекте на цветной полосе на груди, создавая резкий контраст с белым цветом формы, что является превосходным способом подчеркнуть мастерство игроков на полях во Франции и по всей Европе», – говорится в сообщении « ».

Стоит отметить, что в презентации поучаствовали нападающие и .

Фото: instagram.com/psg