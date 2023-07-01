Бакаев о том, что «Спартак» поздравил его с 27-летием: «Не удивлен. Думаю, они благодарны за мою работу»

Хавбек «Зенита» Зелимхан Бакаев рад поздравлению с днем рождения от «Спартака».

1 июля Бакаеву исполнилось 27 лет. «Спартак» поздравил экс-футболиста команды.

– Как тебе поздравления от московского «Спартака», удивлен?

– Я не хочу из-за этого интервью давать. Но я рад, да, я провел в клубе 15 лет. Не удивлен, что они поздравили. Думаю, они благодарны за мою работу, – сказал Бакаев.

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