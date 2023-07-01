Бакаев о том, что «Спартак» поздравил его с 27-летием: «Не удивлен. Думаю, они благодарны за мою работу»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Футбол

Хавбек «Зенита» Зелимхан Бакаев рад поздравлению с днем рождения от «Спартака».

1 июля Бакаеву исполнилось 27 лет. «Спартак» поздравил экс-футболиста команды.

– Как тебе поздравления от московского «Спартака», удивлен?

– Я не хочу из-за этого интервью давать. Но я рад, да, я провел в клубе 15 лет. Не удивлен, что они поздравили. Думаю, они благодарны за мою работу, – сказал Бакаев.

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5 комментариев

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AlexZhano__
А с чего шум подняли? Обычное проявление уважения, тем более к воспитаннику и бывшему игроку.
Хуже было бы, если б не поздравили.
+13
-2
+11
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Spaten
Спасибо сказал?
+3
0
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Фёдор Костяшкин
Меня Собянин и Спортмастер каждый год поздравляют, но интервью не буду давать тоже
+2
0
+2
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Deni Magician
спасибо,что слился
+1
0
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КБ Сергей
Тьфу, на…
+1
-1
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