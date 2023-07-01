Владимир Габулов: «Верю, что в будущем результаты сборной России будут еще лучше, чем на ЧМ-2018»

Владимир Габулов верит, что результаты сборной России будут лучше, чем на ЧМ-2018.

«Уже ничего не помню – столько времени прошло.

Верю и надеюсь, что с российской сборной такое не только повторится, но и в будущем результаты будут еще лучше, чем на ЧМ-2018.

Мы все на это надеемся и верим. Хотелось бы, чтобы так было как можно скорее», – сказал бывший вратарь сборной России.

На чемпионате мира-2018 Россия дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в новейшей истории.