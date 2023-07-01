Владимир Габулов: «Верю, что в будущем результаты сборной России будут еще лучше, чем на ЧМ-2018»

Теги Владимир Габулов премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Футбол

Владимир Габулов верит, что результаты сборной России будут лучше, чем на ЧМ-2018.

«Уже ничего не помню – столько времени прошло.

Верю и надеюсь, что с российской сборной такое не только повторится, но и в будущем результаты будут еще лучше, чем на ЧМ-2018.

Мы все на это надеемся и верим. Хотелось бы, чтобы так было как можно скорее», – сказал бывший вратарь сборной России.

На чемпионате мира-2018 Россия дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в новейшей истории. 

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5 комментариев

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TaR
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Далеком?)
«В далекой далекой галактике…»
+2
0
+2
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Новый тренер ФК Спартак
Далеком?)
0
0
0
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Этот Райола хочет денег
Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко...
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Mark Safa
Я так понимаю это про победу над киргизами в супер финале?
0
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