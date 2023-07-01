Кроос не хочет завершать карьеру на спаде: «Продлил контракт с «Реалом», потому что все еще хорош»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос не хочет завершать карьеру в статусе игрока, на которого не рассчитывают.

«Есть один-два плохих примера. Когда ты перестаешь быть тем игроком, которого люди помнят... Я не хочу такого.

Поэтому я немного подождал со своим решением [о продлении контракта], но потом просто почувствовал, что этот сезон прошел так же хорошо, как и последние девять в «Реале».

В основе решения два фактора. Я все еще достаточно хорош. И мне все еще весело. Если один из этих двух компонентов уйдет, то все», – сказал 33-летний немец в интервью RTL.

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21 комментарий

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Kaka_GOAT
Кроос самый недооценённый игрок в истории футбола
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swerh
Ну, думаю, в большинстве матчей он стартером то останется.
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arslankolesov71@gmail.com
Ответ Амирджон Рахимов
Он не заметный игрок на поле, но если анализировать игру, то его заслуга есть в каждом победе Мадрида. ЛЕГЕНДА МАДРИДА.
В смысле не заметный?
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АНДРЮХА87
Ответ Kaka_GOAT
Кроос самый недооценённый игрок в истории футбола
Не соглашусь, он оценен по во всем мире! Если брать Реал, то недооцененные игроки это Начо и Васкес, при этом могут заткнуть много дыр и очень полезны.
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Максим Огурцов
Ответ Kaka_GOAT
Кроос самый недооценённый игрок в истории футбола
Кроос , Легенда! Это нужно понимать …
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инок
Кроос - один из самых недооцененных звезд футбола. На таких держатся команды, а болельщики этого часто даже не замечают.
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Амирджон Рахимов
Он не заметный игрок на поле, но если анализировать игру, то его заслуга есть в каждом победе Мадрида. ЛЕГЕНДА МАДРИДА.
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dr. cage
Кроос, конечно, красава.. Через 5-7 лет его именем будут называть позицию на поле..
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Игорь Новиков
Ответ Фанат спорта01
на самом деле Кроос круче и полезнее Модрича. но почему-то в этой паре почти вся слава достаётся Луке.
Оба великие. Как вы оцениваете, кто круче?
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Амирджон Рахимов
Ответ arslankolesov71@gmail.com
В смысле не заметный?
Ну он не заметный в том плане что он спокойный игрок)
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Vegas931
9 лет?
Как будто пару сезонов назад бавария отпустила его за мелочные 20 млн, от чего я все еще в шоке.
Получается, 9 лет в шоке
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Джавез Тилл
"На спаде" Это теория sportsa или что??))) Впервые в таком духе пост вижу 😆
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Alex Alex
Болел за Баварию и за Германию до 2016. Мне он никогда не нравился, хотя класс его не отрицал. В Баварии в принципе, ниче крутого не показал, на ЧМ 2014 был крут, да (но провалил финал).
Но в Реале это просто монстр. Во истину, нашел свой клуб свою команду
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Фанат спорта01
Ответ Игорь Новиков
Оба великие. Как вы оцениваете, кто круче?
по статистике.
и по ней почти во всём Кроос чуточку но получше.
и ещё Тони очень стабилен и почти не опускается ниже определенного уровня в отличие от Модрича.
Если смотреть все матчи Мадрида видно что у Модрича есть отрезки когда он в очень плохой форме и играет ниже среднего уровня в нескольких играх подряд у Крооса такого почти никогда нет(максимум одна плохая игра).
и ещё можно просто посмотреть средние оченки за матч в сезоне
у Крооса она колеблется от 7,4 до 7,7
у Модрича 6,9-7,4.
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Игорь Новиков
Ответ Фанат спорта01
в той лч у Крооса во всех матчах кроме 2-го матча с ПСЖ оценка выше чем у Модрича.
Оценки люди ставят. У них есть эмоции.
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Фанат спорта01
Ответ Игорь Новиков
Оценки люди ставят. У них есть эмоции.
так вообще-то я говорил про оценки whoscored.
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AnMe
Ответ Фанат спорта01
на самом деле Кроос круче и полезнее Модрича. но почему-то в этой паре почти вся слава достаётся Луке.
спорное высказывание для многих, но мне в некоторых аспектах действительно он нравится больше (в игре), но тут думаю уже дело вкуса и мнения, если не смотреть на стату от хускор. Матчи Реала я редко смотрю, особенно в последнее время, но раньше постоянно наблюдал за ними обоими и тоже расстраивало, что о Модриче говорят много, а Тони обделяют. Хотя я, может сказать, “фанат” Луки чуть больше, чем Крооса))) уж очень меня забабляет, что у принципиальных соперников моей команды, были мои любимчики были в пз😁
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