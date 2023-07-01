Тони Кроос не хочет завершать карьеру в статусе игрока, на которого не рассчитывают.

«Есть один-два плохих примера. Когда ты перестаешь быть тем игроком, которого люди помнят... Я не хочу такого.

Поэтому я немного подождал со своим решением [о продлении контракта], но потом просто почувствовал, что этот сезон прошел так же хорошо, как и последние девять в «Реале».

В основе решения два фактора. Я все еще достаточно хорош. И мне все еще весело. Если один из этих двух компонентов уйдет, то все», – сказал 33-летний немец в интервью RTL.