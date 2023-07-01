Кроос не хочет завершать карьеру на спаде: «Продлил контракт с «Реалом», потому что все еще хорош»
Тони Кроос не хочет завершать карьеру в статусе игрока, на которого не рассчитывают.
«Есть один-два плохих примера. Когда ты перестаешь быть тем игроком, которого люди помнят... Я не хочу такого.
Поэтому я немного подождал со своим решением [о продлении контракта], но потом просто почувствовал, что этот сезон прошел так же хорошо, как и последние девять в «Реале».
В основе решения два фактора. Я все еще достаточно хорош. И мне все еще весело. Если один из этих двух компонентов уйдет, то все», – сказал 33-летний немец в интервью RTL.
Как будто пару сезонов назад бавария отпустила его за мелочные 20 млн, от чего я все еще в шоке.
Получается, 9 лет в шоке
Но в Реале это просто монстр. Во истину, нашел свой клуб свою команду
и по ней почти во всём Кроос чуточку но получше.
и ещё Тони очень стабилен и почти не опускается ниже определенного уровня в отличие от Модрича.
Если смотреть все матчи Мадрида видно что у Модрича есть отрезки когда он в очень плохой форме и играет ниже среднего уровня в нескольких играх подряд у Крооса такого почти никогда нет(максимум одна плохая игра).
и ещё можно просто посмотреть средние оченки за матч в сезоне
у Крооса она колеблется от 7,4 до 7,7
у Модрича 6,9-7,4.