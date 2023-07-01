«Верона» назначила Барони из «Лечче». Дзаффарони не захотел оставаться тренером клуба

«Верона» объявила о смене главного тренера.

Клуб сообщил о заключении контракта с . Срок действия договора рассчитан до лета 2024 года, предусмотрена опция продления еще на сезон.

59-летний специалист последние два года возглавлял « ». При нем команда поднялась в Серию А и избежала вылета, заняв 16-е место в минувшем сезоне.

Марко Дзаффарони, тренировавший «Верону» с прошлого декабря, сообщил руководству о нежелании продолжать работу и покинул клуб.

Изображение: hellasverona.it