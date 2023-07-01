«Верона» назначила Барони из «Лечче». Дзаффарони не захотел оставаться тренером клуба
«Верона» объявила о смене главного тренера.
Клуб сообщил о заключении контракта с Марко Барони. Срок действия договора рассчитан до лета 2024 года, предусмотрена опция продления еще на сезон.
59-летний специалист последние два года возглавлял «Лечче». При нем команда поднялась в Серию А и избежала вылета, заняв 16-е место в минувшем сезоне.
Марко Дзаффарони, тренировавший «Верону» с прошлого декабря, сообщил руководству о нежелании продолжать работу и покинул клуб.
Изображение: hellasverona.it
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