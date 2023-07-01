«Верона» назначила Барони из «Лечче». Дзаффарони не захотел оставаться тренером клуба

Теги серия А Италия Лечче отставки Верона Марко Барони Футбол

«Верона» объявила о смене главного тренера.

Клуб сообщил о заключении контракта с Марко Барони. Срок действия договора рассчитан до лета 2024 года, предусмотрена опция продления еще на сезон.

59-летний специалист последние два года возглавлял «Лечче». При нем команда поднялась в Серию А и избежала вылета, заняв 16-е место в минувшем сезоне.

Марко Дзаффарони, тренировавший «Верону» с прошлого декабря, сообщил руководству о нежелании продолжать работу и покинул клуб.

Изображение: hellasverona.it

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Лечче симпатичный был.
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