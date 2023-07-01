Виейра возглавит «Страсбур», контракт – на 3 года

в ближайшее время станет новым главным тренером « ».

47-летний француз сменит Фредерика Антонетти, с которым не стали продлевать контракт, несмотря на то, что тот спас клуб от вылета во второй дивизион.

По данным RMC, Виейра подпишет со «Страсбуром» 3-летний контракт.

Ранее контрольный пакет акций клуба приобрела компания владельца «Челси» Тодда Боули.

Последним местом работы Виейра был «Кристал Пэлас», который он покинул в марте. Ранее он также возглавлял «Ниццу» и «Нью-Йорк Сити».