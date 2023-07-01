Виейра возглавит «Страсбур», контракт – на 3 года
Патрик Виейра в ближайшее время станет новым главным тренером «Страсбур».
47-летний француз сменит Фредерика Антонетти, с которым не стали продлевать контракт, несмотря на то, что тот спас клуб от вылета во второй дивизион.
По данным RMC, Виейра подпишет со «Страсбуром» 3-летний контракт.
Ранее контрольный пакет акций клуба приобрела компания владельца «Челси» Тодда Боули.
Последним местом работы Виейра был «Кристал Пэлас», который он покинул в марте. Ранее он также возглавлял «Ниццу» и «Нью-Йорк Сити».
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