Виейра возглавит «Страсбур», контракт – на 3 года

Теги Патрик Виейра лига 1 Франция отставки Страсбур Футбол

Патрик Виейра в ближайшее время станет новым главным тренером «Страсбур».

47-летний француз сменит Фредерика Антонетти, с которым не стали продлевать контракт, несмотря на то, что тот спас клуб от вылета во второй дивизион.

По данным RMC, Виейра подпишет со «Страсбуром» 3-летний контракт.

Ранее контрольный пакет акций клуба приобрела компания владельца «Челси» Тодда Боули.

Последним местом работы Виейра был «Кристал Пэлас», который он покинул в марте. Ранее он также возглавлял «Ниццу» и «Нью-Йорк Сити».

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6 комментариев

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Акира_1
Почему не Поттера то? Его уровень как раз был бы
+1
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+1
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OliNero
Удачи мистер Спрут
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Edo Milanian
По квоте должность получил?
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Акира_1
Ответ DolJun
в пеласе был очень даже неплох. интересно кого ему из челси в помощь выпишут
Надеюсь, Кукурелью, Фофану и Мудрика
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