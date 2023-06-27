Во сколько играют Зенит – ЦСКА, OLIMPBET Суперкубок России, 15 июля, время начала матча

Теги ЦСКА Зенит OLIMPBET Суперкубок России Футбол

В субботу, 15 июля, сыграют Зенит и ЦСКА в рамках OLIMPBET Суперкубка России.

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  • Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Зенит – ЦСКА

  • Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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