Смотреть РПЛ 2023/2024 на Кинопоске онлайн — подписка на прямые трансляции Чемпионата России по футболу 2023/2024

Теги премьер-лига Россия Футбол

Футбольный сезон в Российской Премьер-лиге сезона 2023–2024 как и годами ранее в полном объеме будет освещать ведущий российский спортивный холдинг «Матч ТВ». Абсолютно все матчи турнира с первого тура 23 июля 2023 года будут показаны в прямом эфире телеканалов Матч, а также по подписке РПЛ на Кинопоиске. Ссылка на подписку — https://hd.kinopoisk.ru/sport/competition/114223/

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