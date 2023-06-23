Футбольный сезон в Российской Премьер-лиге сезона 2023–2024 как и годами ранее в полном объеме будет освещать ведущий российский спортивный холдинг «Матч ТВ». Абсолютно все матчи турнира с первого тура 23 июля 2023 года будут показаны в прямом эфире телеканалов Матч, а также по подписке РПЛ на Кинопоиске. Ссылка на подписку — https://hd.kinopoisk.ru/sport/competition/114223/