Алексей Попов: «Лимит на легионеров – чистой воды хайп и создание образа «Мы работаем на благо футбола и не зря получаем деньги». Я про РФС, Минспорта. Это ничего не даст»

Алексей Попов поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Введение лимита на легионеров – чистой воды хайп и создание образа «Мы работаем на благо футбола и не зря получаем деньги». Говорю про РФС , министерство спорта. Это ничего не даст.

Нужно деньги вкладывать в детских тренеров и инфраструктуру. Развивать «интеллект» руководителей российских футбольных школ.

Никто не пострадает. Уровень футбола чуть ниже станет. И все. Плюс, возможно, денег больше россияне получать будут», – сказал бывший защитник «Рубина».

Дегтярев о лимите: «Оптимальным видим таргет «5 на поле, 10 в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. Этот сезон не тронем, со следующего снижение начнем – плавно»

Дегтярев о лимите: «Полезно пересмотреть фильм «Гараж». Ужесточение затронет немногих – агентов, лжеинвесторов, некоторых функционеров. На их мнение мы не должны ориентироваться»