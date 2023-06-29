«Ливерпуль» будет главным соперником «Сити», скорее всего. Удивлюсь, если «Арсенал» окажется выше них, «МЮ» и «Челси». Саа о новом сезоне АПЛ
Луи Саа считает, что «Ливерпуль» будет бороться с «Манчестер Сити» за чемпионство АПЛ.
«Думаю, что «Ливерпуль», скорее всего, станет главной угрозой.
Все, вероятно, назовут «Арсенал» после того, что они сделали в прошлом сезоне. Но даже если они сделают несколько хороших трансферов этим летом, я все равно удивлюсь, если в новом сезоне они финишируют выше «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», – сказал экс-форвард «МЮ» и сборной Франции.
«Ливерпуль» завершил сезон-2022/23 на 5-й строчке турнирной таблицы АПЛ, отстав от «Манчестер Сити» на 12 очков.
Подписали Нкунку.
В любом случае, вся центральная линия кроме Энцо будет укомплектована или новичками, или лишь потенциально хорошими игроками. Это риск. Конечно, может выстрелить, и Челси выиграет АПЛ. Но, давайте объективно, скорее всего, минимум полгода Поч потратит на обкатку игроков и схем.
То может быть,Арсенал поборется.
Но если и Парти….
Ну незнаю,центр поля очень важен.
Райс и Хавертц это хорошо,но хватит ли одной предсезонки чтобы они начали тащить?
На уровне команды-претендента.
Ливерпуль,хмм,в способностях Клоппа сомнений нет,как прошлогодний кризис на них скажется?
Деньги то дадут человеку?
МЮ без владельца,денег нет.
Что они смогут?
Сити суперфаворит,кто кинет ему вызов непонятно…
Хотелось бы черверку АПЛ так
1. Сити
2. Челси
3. Арсенал
4. Ньюкасл
А злые клубы должны пройти очищение от глоров