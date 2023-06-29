«Ливерпуль» будет главным соперником «Сити», скорее всего. Удивлюсь, если «Арсенал» окажется выше них, «МЮ» и «Челси». Саа о новом сезоне АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Луи Саа считает, что «Ливерпуль» будет бороться с «Манчестер Сити» за чемпионство АПЛ.

«Думаю, что «Ливерпуль», скорее всего, станет главной угрозой.

Все, вероятно, назовут «Арсенал» после того, что они сделали в прошлом сезоне. Но даже если они сделают несколько хороших трансферов этим летом, я все равно удивлюсь, если в новом сезоне они финишируют выше «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», – сказал экс-форвард «МЮ» и сборной Франции.

«Ливерпуль» завершил сезон-2022/23 на 5-й строчке турнирной таблицы АПЛ, отстав от «Манчестер Сити» на 12 очков.

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31 комментарий

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<~Inter~>
Ну в Арсенале в отличии от МЮ и Челси полностью верят в своего тренера и делают для него всё. Если Артета справиться с ротацией то думаю клуб будет на уровне уже завершившегося сезона
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Marcus-light
Челси? Ну ладно, я могу поверить в магию Клоппа и Тен Хаага. Но пенсы то что вдруг будут в четвёрке? Сначала купили 15 игроков, теперь продали 10. При этом вся центральная ось голая.
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azt3c14
Арсенал не станет чемпионом 99%,но и 99% Челси не будет выше Арсенала
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Акира_1
Ответ azt3c14
Арсенал не станет чемпионом 99%,но и 99% Челси не будет выше Арсенала
Опять прогнозы. Кто в прошлом сезоне мог предсказать, что Арсенал будет выше Челси, Ливерпуля и Тоттенхэма? Никто. Также и тут. Может Челси до конца то проведёт пару топ переходов, а Арсенал не справится с игрой на нескольких фронтах.
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London.is.blue
Ответ Marcus-light
Челси? Ну ладно, я могу поверить в магию Клоппа и Тен Хаага. Но пенсы то что вдруг будут в четвёрке? Сначала купили 15 игроков, теперь продали 10. При этом вся центральная ось голая.
Полузащитников еще купят.
Подписали Нкунку.
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Marcus-light
Ответ London.is.blue
Полузащитников еще купят. Подписали Нкунку.
Нкунку хорош, спору нет. Но я напомню историю одного очень забивного немца из РБ, который перешёл в Челси и перестал попадать в створ.
В любом случае, вся центральная линия кроме Энцо будет укомплектована или новичками, или лишь потенциально хорошими игроками. Это риск. Конечно, может выстрелить, и Челси выиграет АПЛ. Но, давайте объективно, скорее всего, минимум полгода Поч потратит на обкатку игроков и схем.
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The Best
Ответ azt3c14
Арсенал не станет чемпионом 99%,но и 99% Челси не будет выше Арсенала
Вообще глупо давать какие-либо прогнозы,Арсеналу в прошлом сезоне мало кто давал место в топ - 4 а они навязали хорошую борьбу Сити за первое место.Так что всё может быть
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Marcus-light
Ответ Акира_1
Опять прогнозы. Кто в прошлом сезоне мог предсказать, что Арсенал будет выше Челси, Ливерпуля и Тоттенхэма? Никто. Также и тут. Может Челси до конца то проведёт пару топ переходов, а Арсенал не справится с игрой на нескольких фронтах.
Может, 1% есть всегда
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Mega• Battman
как же узко думают эти люди но и типо эксперты на спортсе. все забили про Ньюкасл и Астон виллу. я понимаю у Челси была перестройка по этому они провалили. а ливерпулю что мешал быть выше 5 места.
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Andy93
Ну если Хаверца и Райса оформят, то хз как на ЛФК будет отвечать с имеющимся составом.
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Pride of London.CHE
Ответ ман сити фейк
Удачи Челси и Арсеналу. Очень надеюсь сороки сохранят как минимум еврокубки. Хотелось бы черверку АПЛ так 1. Сити 2. Челси 3. Арсенал 4. Ньюкасл А злые клубы должны пройти очищение от глоров
Всмысле злые клубы?
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Артур Ганненко
Ливер выше Арсенала - тут логика понятна, но Челси.. Им бы в первый год Почеттино в четверку за счастье попасть
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Доминатор3000
Если только один Джака уйдёт.
То может быть,Арсенал поборется.
Но если и Парти….
Ну незнаю,центр поля очень важен.
Райс и Хавертц это хорошо,но хватит ли одной предсезонки чтобы они начали тащить?
На уровне команды-претендента.
Ливерпуль,хмм,в способностях Клоппа сомнений нет,как прошлогодний кризис на них скажется?
Деньги то дадут человеку?
МЮ без владельца,денег нет.
Что они смогут?
Сити суперфаворит,кто кинет ему вызов непонятно…
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Steppenwolf
Редко бывает сезон без сенсаций, обычно, всегда есть какие-то неожиданности, на этом живут букмекеры. Не станет исключением и этот сезон.
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ман сити фейк
Ответ Alexander Yavriantz
Арсенал занял второе место и считай уже потратил 200 лямов на 3-х игроков для Артеты, по логике вещей должны снова бороться за титул.
Прошлый сезон Арсенала максимально удачный. В этом сезоне ожидать такого же результата не стоит. Конце сезона сильно будете разочароваться. Думаю канониры займут уверенное место в четвёрке
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Джейме Ланнистер
Ответ Andy93
Ну если Хаверца и Райса оформят, то хз как на ЛФК будет отвечать с имеющимся составом.
Хаверца уже объявили
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azt3c14
Ответ London.is.blue
Полузащитников еще купят. Подписали Нкунку.
Так нужно хотя бы сыграться.Для Челси попадание в топ-4 будет отличным результатом
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Snid
Ответ ман сити фейк
Удачи Челси и Арсеналу. Очень надеюсь сороки сохранят как минимум еврокубки. Хотелось бы черверку АПЛ так 1. Сити 2. Челси 3. Арсенал 4. Ньюкасл А злые клубы должны пройти очищение от глоров
Очищение 4 лигой и от глоров должен пройти в первую очередь кабинет сити.
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Remedy
Ответ <~Inter~>
Ну в Арсенале в отличии от МЮ и Челси полностью верят в своего тренера и делают для него всё. Если Артета справиться с ротацией то думаю клуб будет на уровне уже завершившегося сезона
Зачем мягкий знак написал?
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Кино Музыка
Судя по финалу ЛЧ, Пеп может начать турнир с поиска новой модели. Это и будет главный соперник Сити)
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ман сити фейк
Удачи Челси и Арсеналу. Очень надеюсь сороки сохранят как минимум еврокубки.

Хотелось бы черверку АПЛ так

1. Сити
2. Челси
3. Арсенал
4. Ньюкасл

А злые клубы должны пройти очищение от глоров
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Billy_Shears
Ну значит удивится..
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Foma T
Придется удивляться, Луи
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Alexander Yavriantz
Арсенал занял второе место и считай уже потратил 200 лямов на 3-х игроков для Артеты, по логике вещей должны снова бороться за титул.
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Foma T
Лидеры МС стареют, так что шансы есть у всех
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