«Ливерпуль» будет главным соперником «Сити», скорее всего. Удивлюсь, если «Арсенал» окажется выше них, «МЮ» и «Челси». Саа о новом сезоне АПЛ

Луи Саа считает, что «Ливерпуль» будет бороться с «Манчестер Сити» за чемпионство АПЛ.

«Думаю, что «Ливерпуль», скорее всего, станет главной угрозой.

Все, вероятно, назовут « » после того, что они сделали в прошлом сезоне. Но даже если они сделают несколько хороших трансферов этим летом, я все равно удивлюсь, если в новом сезоне они финишируют выше « », « » и « », – сказал экс-форвард «МЮ» и сборной Франции.

«Ливерпуль» завершил сезон-2022/23 на 5-й строчке турнирной таблицы , отстав от «Манчестер Сити» на 12 очков.