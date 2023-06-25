Игнашевич – лучший тренер Первой лиги в сезоне-2022/23. Самошников – лучший защитник, Гузина – лучший легионер и бомбардир

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Мелбет Первая лига назвала лучших игроков и тренера в сезоне-2022/23.

Лучшим тренером прошедшего сезона был признан Сергей Игнашевич, под руководством которого «Балтика» провела 30 матчей подряд без поражений и вышла в Мир РПЛ, заняв 2-е место в турнирной таблице. Лучшим тренером по версии болельщиков стал Евгений Калешин.

Лучшим вратарем лиги был признан голкипер «Акрона» Сергей Волков, лучшим защитником – Илья Самошников, перешедший из «Рубина» в «Локомотив» по окончании сезона. Лучшим полузащитником признан Александр Зотов, лучшим нападающим – Николай Гиоргобиани.

Лучшим молодым игроком стал форвард «Балтики» Тамерлан Мусаев, лучшим легионером – Гедеон Гузина, ставший лучшим бомбардиром турнира в сезоне с 14 голами. Лучшим ассистентом лиги признан полузащитник «Алании» Артур Галоян.

В номинации «Игрок-открытие» лучшим стал форвард «Родины» Иван Тимошенко.

8 комментариев

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.ru
кто бы сомневался, Серёга ещё в бытность игроком умел работать с футболистами... вон какого ЗМСа из Кутепова сделал
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Роберт ЛеванГОЛьски
Лучший стадион - у Алании)
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Сергей48
Сергей действительно лучший! Взвешенный, грамотный специалист появился в тренерском штабе России!
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GangstA
уверен, Сергей станет тренером топ уровня
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samarskij-kuzmich
А почему Игнашевич, а не Слуцкий на багаже которого Рубин выиграл Первую лигу?
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R-WRashid
Сначала подумал, что лучшим легионером стала женщина.
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