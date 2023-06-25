Игнашевич – лучший тренер Первой лиги в сезоне-2022/23. Самошников – лучший защитник, Гузина – лучший легионер и бомбардир
Мелбет Первая лига назвала лучших игроков и тренера в сезоне-2022/23.
Лучшим тренером прошедшего сезона был признан Сергей Игнашевич, под руководством которого «Балтика» провела 30 матчей подряд без поражений и вышла в Мир РПЛ, заняв 2-е место в турнирной таблице. Лучшим тренером по версии болельщиков стал Евгений Калешин.
Лучшим вратарем лиги был признан голкипер «Акрона» Сергей Волков, лучшим защитником – Илья Самошников, перешедший из «Рубина» в «Локомотив» по окончании сезона. Лучшим полузащитником признан Александр Зотов, лучшим нападающим – Николай Гиоргобиани.
Лучшим молодым игроком стал форвард «Балтики» Тамерлан Мусаев, лучшим легионером – Гедеон Гузина, ставший лучшим бомбардиром турнира в сезоне с 14 голами. Лучшим ассистентом лиги признан полузащитник «Алании» Артур Галоян.
В номинации «Игрок-открытие» лучшим стал форвард «Родины» Иван Тимошенко.
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