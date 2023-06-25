Игнашевич – лучший тренер Первой лиги в сезоне-2022/23. Самошников – лучший защитник, Гузина – лучший легионер и бомбардир

Мелбет Первая лига назвала лучших игроков и тренера в сезоне-2022/23.

Лучшим тренером прошедшего сезона был признан , под руководством которого « » провела 30 матчей подряд без поражений и вышла в Мир , заняв 2-е место в турнирной таблице. Лучшим тренером по версии болельщиков стал Евгений Калешин.

Лучшим вратарем лиги был признан голкипер « » Сергей Волков, лучшим защитником – Илья Самошников, перешедший из « » в «Локомотив» по окончании сезона. Лучшим полузащитником признан Александр Зотов, лучшим нападающим – Николай Гиоргобиани.

Лучшим молодым игроком стал форвард «Балтики» Тамерлан Мусаев, лучшим легионером – Гедеон Гузина, ставший лучшим бомбардиром турнира в сезоне с 14 голами. Лучшим ассистентом лиги признан полузащитник «Алании» Артур Галоян.

В номинации «Игрок-открытие» лучшим стал форвард «Родины» Иван Тимошенко.