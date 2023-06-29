Глава новороссийского «Черноморца»: «На третий год будем ставить задачу попасть в РПЛ»

Сергей Шишкарев рассказал о задачах «Черноморца».

По итогам прошлого сезона новороссийский клуб вышел в Первую лигу.

«Не позже чем на третий год будем ставить задачу попасть в , шаги клуба должны быть просчитаны.

Главным инфраструктурным фактором является строительство нового стадиона, к концу года появится ясность, если мы поймем, что стадион «Труд» можно глобально реконструировать, сделав современную арену, этот вариант является приоритетным.

Или как вариант – строительство на этом месте новой арены. В любом случае мы неизбежно увидим строительство нового спортивного объекта в .

Амбиции, возможности клуба ставят перед командой задачу расти в классе и не почивать на достигнутом. Ставлю задачу на предстоящий сезон – попасть в первую десятку, но при этом считаю, что надо стремиться попасть в пятерку», – сказал председатель совета директоров группы компаний «Дело», учредителя «Черноморца».