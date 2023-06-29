Глава новороссийского «Черноморца»: «На третий год будем ставить задачу попасть в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Черноморец Новороссийск Сергей Шишкарев Футбол

Сергей Шишкарев рассказал о задачах «Черноморца».

По итогам прошлого сезона новороссийский клуб вышел в Первую лигу.

«Не позже чем на третий год будем ставить задачу попасть в РПЛ, шаги клуба должны быть просчитаны.

Главным инфраструктурным фактором является строительство нового стадиона, к концу года появится ясность, если мы поймем, что стадион «Труд» можно глобально реконструировать, сделав современную арену, этот вариант является приоритетным.

Или как вариант – строительство на этом месте новой арены. В любом случае мы неизбежно увидим строительство нового спортивного объекта в Новороссийске.

Амбиции, возможности клуба ставят перед командой задачу расти в классе и не почивать на достигнутом. Ставлю задачу на предстоящий сезон – попасть в первую десятку, но при этом считаю, что надо стремиться попасть в пятерку», – сказал председатель совета директоров группы компаний «Дело», учредителя «Черноморца».

11 комментариев

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Дмитрий Воронцов
Ответ Ростовский
Через три года пора уже будет и одесский Черноморец заявлять в чемпионате России.
Выходные в Ростове ничему не научили? Ни одного внятного умозаключения и вывода?))
+7
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Сергей48
Цели адекватные… думаю, что если появится ещё одна сильная команда на юге России, это было бы отлично! Но главное, чтобы мечты не остались мечтами, и не разбились бы, как волны у черноморского побережья?!
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+2
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pztpzhmx66
Задача в премьер лигу на 3й год , а цены на билеты уже сейчас по 600 рублей !
Да и как можно было искусственное поле постелить в Новороссийске 🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
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+2
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Максим Алексаночкин
повылазили умники🤦
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Владимир Тищенко
Ждём Моряков,в РПЛ это будет топ если выйдут
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