Аленичев допустил возвращение в «Арсенал»: «Будет другая ситуация – обсудим»

Дмитрий Аленичев оценил вероятность своего возвращения в тульский «Арсенал».

Тренер возглавлял «оружейников» с 2011 по 2015 год. Под его руководством « » поднялся из КФК в Мир РПЛ за три сезона.

«Я очень люблю город Тулу, тульский «Арсенал» и его болельщиков. У меня много памятных моментов, связанных с вашим городом. Выход в РПЛ, красивые победы, отличная игра – все это греет сердце.

Но одного желания тренировать – мало. И, мне кажется, сейчас даже и смысла нет обсуждать работу в «Арсенале» и тем более мое желание, когда у команды есть действующий тренерский штаб и, наверное, планы, стратегия и так далее. Будет какая-то другая ситуация – обсудим.

А пока, пользуясь случаем, хочу передать привет городу и прекрасным футбольным болельщикам, о которых вспоминал и вспоминаю с максимальной теплотой», – сказал экс-тренер «Арсенала».

В настоящее время пост главного тренера туляков занимает Александр Сторожук, под руководством которого команда финишировала в прошлом сезоне лиги на 13-м месте.