Аленичев допустил возвращение в «Арсенал»: «Будет другая ситуация – обсудим»
Дмитрий Аленичев оценил вероятность своего возвращения в тульский «Арсенал».
Тренер возглавлял «оружейников» с 2011 по 2015 год. Под его руководством «Арсенал» поднялся из КФК в Мир РПЛ за три сезона.
«Я очень люблю город Тулу, тульский «Арсенал» и его болельщиков. У меня много памятных моментов, связанных с вашим городом. Выход в РПЛ, красивые победы, отличная игра – все это греет сердце.
Но одного желания тренировать – мало. И, мне кажется, сейчас даже и смысла нет обсуждать работу в «Арсенале» и тем более мое желание, когда у команды есть действующий тренерский штаб и, наверное, планы, стратегия и так далее. Будет какая-то другая ситуация – обсудим.
А пока, пользуясь случаем, хочу передать привет городу и прекрасным футбольным болельщикам, о которых вспоминал и вспоминаю с максимальной теплотой», – сказал экс-тренер «Арсенала».
В настоящее время пост главного тренера туляков занимает Александр Сторожук, под руководством которого команда финишировала в прошлом сезоне Первой лиги на 13-м месте.
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