В Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля состоится очередной розыгрыш Кубка PARI Премьер. В отличие от предыдущего на этот раз турнир международный. В современных реалиях в условиях изоляции российского футбола необходимо использовать любой шанс, чтобы наши команды встречались с зарубежными клубами. Кубок PARI Премьер решает эту задачу. Кроме того, турнир станет одним из этапов подготовки команд к новому футбольному сезону. В розыгрыше Кубка примут участие четыре команды.

«Зенит», Санкт-Петербург, Россия

Хозяева турнира в начале июня в пятый раз подряд стали чемпионами России. Команда в настоящее время является флагманом российского футбола, на голову превосходя всех остальных соперников. На ведущих ролях в «Зените» легионеры из Бразилии и Колумбии. Капитан команды бразильский защитник Дуглас Сантос, главный тренер — Сергей Семак.

«Фенербахче», Стамбул, Турция

Один из самых титулованных клубов своей страны, — девятнадцать раз команда становилась чемпионом Турции. В минувшем чемпионате заняла второе место вслед за «Галатасараем» и выиграла Кубок Турции. Сразу по окончании первенства «Фенербахче» покинул главный тренер Жорже Жезуш, с новым наставником руководство пока не определилось. Капитан команды — голкипер Алтай Байындыр. Существует риск, что болельщики не увидят на турнире некоторых легионеров турецкой команды, которые отказываются ехать в Россию.

«Нефтчи», Баку, Азербайджан

Ведущая команда азербайджанского футбола в советский период в минувшем чемпионате страны заняла третье место, сильно отстав от чемпиона «Карабаха». Бакинский «Нефтчи» девять раз становился чемпионом Азербайджана, шесть раз выигрывал Кубок страны. Наиболее известные российским болельщикам игроки команды защитник Соломон Квирквелия и капитан «Нефтчи» полузащитник Эмин Махмудов. По иронии судьбы и бакинская команда пока без главного тренера, 21 июня в отставку был отправлен румынский специалист Лауренциу Регекампф.

«Црвена Звезда», Белград, Сербия

Сербский клуб может составить конкуренцию «Зениту» в плане достижений последних лет. Команда в сезоне 2022-2023 года выиграла чемпионат страны в шестой раз подряд при подавляющем преимуществе над соперниками. «Црвена Звезда» в общей сложности 34 раза становилась чемпионом страны, учитывая достижения во времена Югославии. Единственная команда из всех участников Кубка PARI, которая становилась обладателем Кубка европейских чемпионов в 1991 году. Капитан команды — голкипер Милан Борян, главный тренер — Милош Милоевич.