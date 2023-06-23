Чемпионат России по футболу сезона 2022–2023 года завершился в начале июня, до старта нового первенства остается менее месяца, но межсезонье точно скучным не будет. Одним из главных его событий станет очередной розыгрыш Кубка PARI Премьер, который состоится в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. В этом году он носит международный статус, поскольку в нем, помимо хозяев, чемпиона России «Зенита», примут участие турецкий «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда» и «Нефтчи» из Азербайджана. Матчи пройдут на двух стадионах «Газпром Арена» и «Смена». Представляем вашему вниманию расписание Кубка PARI Премьер.

1 июля, 19:30. «Зенит» — «Нефтчи». стадион «Газпром Арена»

4 июля, 19:30. «Црвена Звезда» — «Зенит». стадион «Газпром Арена»

8 июля, 19:30. «Нефтчи» — «Црвена Звезда». стадион «Смена»

9 июля, 19:30. «Зенит» — «Фенербахче». стадион «Газпром Арена»

12 июля, 19:30. «Фенербахче» — «Црвена Звезда». стадион «Смена»

15 июля, 14:00. «Нефтчи» — «Фенербахче». стадион «Смена»

Время начала матчей указано московское.