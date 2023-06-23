Где смотреть матчи Кубка PARI Премьер 2023 — как и где покажут трансляции

Теги Зенит Фенербахче Црвена Звезда Нефтчи Газпром Арена (Крестовский) Кубок PARI Премьер Футбол

Одним из главных событий футбольного межсезонья в России является Кубок PARI Премьер. В этом году он состоится в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля и станет своеобразным аперитивом к главному блюду — чемпионату страны, который стартует менее чем через месяц. Главное отличие нынешнего розыгрыша Кубка от предыдущих — международный статус. Помимо хозяев турнира «Зенита» в нем примут участие чемпион Сербии «Црвена Звезда» из Белграда, вице-чемпион Турции стамбульский «Фенербахче» и бронзовый призер чемпионата Азербайджана бакинский «Нефтчи».

 

Все поединки будут показаны в прямом эфире на спортивных телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Смена». Практически все начнутся в 19:30 по московскому времени. Лишь заключительная встреча 15 июля между «Нефтчи» и «Фенербахче» начнется в 14:00. В студии обоих каналов будут предматчевые комментарии аналитиков, тренеров и журналистов, мы увидим прямые включения со стадионов в перерыве и по окончанию поединков. Накануне турнира запланирована пресс-конференция с участием представителей всех команд, руководства «Матч ТВ» и титульного спонсора букмекерской конторы PARI

1 комментарий

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igls54
Вся страна ждёт с нетерпением старта супертурнира
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