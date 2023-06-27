Фернандес о целях «Динамо»: «Не могу сказать, получится ли побороться с «Зенитом» за титул. Но мы постараемся забраться высоко!»
Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался о борьбе за чемпионство с «Зенитом».
По итогам прошлого розыгрыша Мир РПЛ московский клуб занял 9-е место.
«Прошлый сезон получился неудачным для «Динамо». Нам просто необходимо реабилитироваться.
Пока не могу сказать, получится ли у нас побороться с «Зенитом» за чемпионство. Но мы постараемся забраться высоко!» – сказал парагваец.
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