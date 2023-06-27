Фернандес о целях «Динамо»: «Не могу сказать, получится ли побороться с «Зенитом» за титул. Но мы постараемся забраться высоко!»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался о борьбе за чемпионство с «Зенитом».

По итогам прошлого розыгрыша Мир московский клуб занял 9-е место.

«Прошлый сезон получился неудачным для « ». Нам просто необходимо реабилитироваться.

Пока не могу сказать, получится ли у нас побороться с « » за чемпионство. Но мы постараемся забраться высоко!» – сказал парагваец.