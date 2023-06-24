Александр Медведев: «Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшее время»

В «Зените» подтвердили, что Вендел скоро возобновит работу с командой.

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Ранее агент Чезаре Барбьери заявил, что в связи со сложившейся в России ситуации его клиент пока останется в Бразилии.