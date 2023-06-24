Александр Медведев: «Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшее время»
В «Зените» подтвердили, что Вендел скоро возобновит работу с командой.
«Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшее время», – сказал председатель правления клуба Александр Медведев.
Ранее агент Чезаре Барбьери заявил, что в связи со сложившейся в России ситуации его клиент пока останется в Бразилии.
За которых никто не ответит
Агент Гильерме Миранда, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Ду Кейроса ответил на вопрос о будущем футболистов в России.
«Зенит» — это семья, никто оттуда не уйдет и не уедет», — сказал Миранда "СЭ".