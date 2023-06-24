Александр Медведев: «Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшее время»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Матч ТВ Вендел Футбол

В «Зените» подтвердили, что Вендел скоро возобновит работу с командой.

«Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшее время», – сказал председатель правления клуба Александр Медведев.

Ранее агент Чезаре Барбьери заявил, что в связи со сложившейся в России ситуации его клиент пока останется в Бразилии.

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25 комментариев

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blaugrano
Ради Вендела свернули суету.
+60
-3
+57
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kokakoka
Ответ blaugrano
Ради Вендела свернули суету.
А ради выходного в Москве в понедельник затеяли
+29
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Aleksandr Danilov
Ждём инсайд от Фабрицио Романо, к какому клубу в Беларуси присоединится Пригожин
+16
-3
+13
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Доктор Верховцев
Ответ Иван Новиков
Шапито не устаёт смешить всю страну.
Про кокаиновый дельфинарий — не здесь.
+8
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zzzeeerrrooo
Ответ kokakoka
А ради выходного в Москве в понедельник затеяли
И всего-то 12 человек положили
За которых никто не ответит
+7
-1
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Локуся
Алло Вендел? Они развернулись, выдвигайся
+5
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SMART789
Ответ Злодей Спб
Мне больше другая новость сегодня понравилась, которую я на спортсе не видел. Агент Гильерме Миранда, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Ду Кейроса ответил на вопрос о будущем футболистов в России. «Зенит» — это семья, никто оттуда не уйдет и не уедет», — сказал Миранда "СЭ".
и не увидите, это же не пьяные бредни карпа собирающие просмотры
+7
-2
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Дмитрий9779
Ответ Иван Новиков
Шапито не устаёт смешить всю страну.
Которое сегодня радовалось,что он пока не приехал,да)))
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Злодей Спб
Мне больше другая новость сегодня понравилась, которую я на спортсе не видел.

Агент Гильерме Миранда, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Ду Кейроса ответил на вопрос о будущем футболистов в России.

«Зенит» — это семья, никто оттуда не уйдет и не уедет», — сказал Миранда "СЭ".
+10
-8
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Liquidozz
Вагнер Лав переходит в БАТЭ?
+3
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Катерина Петрова
Ответ Aleksandr Danilov
Ждём инсайд от Фабрицио Романо, к какому клубу в Беларуси присоединится Пригожин
А он придёт туда сразу со всей своей командой)) Зачем ему присоединяться к какой-то другой?))
+2
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Олег Сагайдачный
Пьют! Кто с радости, а кто с горя.
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Вячеслав Тотров
Венделу тоже Лукашенко набрал
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Злодей Спб
Ответ Andrey Maximkin
"Таких денег им больше нигде не предлагают и никогда не предложат"
И это большая удача для Зенита ^_^
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mishanya.kashnikov
Ответ Локуся
Алло Вендел? Они развернулись, выдвигайся
устроили они конечно сегодня, нафталиновые в Кремле явно плохо себя чувстваволи
+1
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Ростов-на-Дону
Ответ Злодей Спб
Мне больше другая новость сегодня понравилась, которую я на спортсе не видел. Агент Гильерме Миранда, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Ду Кейроса ответил на вопрос о будущем футболистов в России. «Зенит» — это семья, никто оттуда не уйдет и не уедет», — сказал Миранда "СЭ".
шведская
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Andrey Maximkin
Ответ Злодей Спб
И это большая удача для Зенита ^_^
да, для Зенита сегодня день действительно удачно завершился
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Andrey Maximkin
Ответ Злодей Спб
Мне больше другая новость сегодня понравилась, которую я на спортсе не видел. Агент Гильерме Миранда, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Ду Кейроса ответил на вопрос о будущем футболистов в России. «Зенит» — это семья, никто оттуда не уйдет и не уедет», — сказал Миранда "СЭ".
"Таких денег им больше нигде не предлагают и никогда не предложат"
+2
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zy888.8
Ответ zzzeeerrrooo
И всего-то 12 человек положили За которых никто не ответит
нифига себе...
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gukmamop
Звучит как угроза
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Filipp Gorski
Ну и славно
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