Гальтье может возглавить «Аль-Шабаб» после ухода из «ПСЖ». Переговоры идут успешно

Теги ПСЖ лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Кристоф Гальтье Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Кристоф Гальтье может возглавить клуб из Саудовской Аравии.

По информации Foot Mercato, специалист, на данный момент числящийся главным тренером «ПСЖ», может присоединиться к «Аль-Шабабу».

Команда, занявшая четвертое место в чемпионате, ведет с французом переговоры, и они продвигаются успешно.

В этом месяце из «Аль-Шабаба» ушел Висенте Морено – он возглавил «Эспаньол».

Луис Энрике – почти в «ПСЖ». Хотя Гальтье еще даже не уволили

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2 комментария

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Otabek Ismatov
Если Гальтье возглавит Аль Шабаб это будет круто. Понятно что он тренер иного уровня, и ему надо быть в Европе. Но в Европе слишком много внимания и хейта. Как тренер считаю что он хороший!
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