Гальтье может возглавить «Аль-Шабаб» после ухода из «ПСЖ». Переговоры идут успешно

Кристоф Гальтье может возглавить клуб из Саудовской Аравии.

По информации Foot Mercato, специалист, на данный момент числящийся главным тренером «ПСЖ», может присоединиться к «Аль-Шабабу».

Команда, занявшая четвертое место в чемпионате, ведет с французом переговоры, и они продвигаются успешно.

В этом месяце из « » ушел Висенте Морено – он возглавил «Эспаньол».

Луис Энрике – почти в «ПСЖ». Хотя Гальтье еще даже не уволили

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной