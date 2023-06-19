Гальтье может возглавить «Аль-Шабаб» после ухода из «ПСЖ». Переговоры идут успешно
Кристоф Гальтье может возглавить клуб из Саудовской Аравии.
По информации Foot Mercato, специалист, на данный момент числящийся главным тренером «ПСЖ», может присоединиться к «Аль-Шабабу».
Команда, занявшая четвертое место в чемпионате, ведет с французом переговоры, и они продвигаются успешно.
В этом месяце из «Аль-Шабаба» ушел Висенте Морено – он возглавил «Эспаньол».
Луис Энрике – почти в «ПСЖ». Хотя Гальтье еще даже не уволили
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