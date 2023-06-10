«Наполи» интересны Гальтье и Руди Гарсия. Итальяно близок к продлению контракта с «Фиорентиной»
Кристоф Гальтье после ухода из «ПСЖ» может возглавить «Наполи».
Как сообщает Il Mattino, 56-летний специалист давно согласен поработать с неаполитанцами. Руководству чемпионов Италии нравятся опытность тренера, умение управлять раздевалкой и то, что он знаком с Виктором Осимхеном (с форвардом тренер пересекался в «Лилле»).
Другой француз, интересующий «Наполи», – Руди Гарсия, уже работавший в Италии с «Ромой». Отмечается, что шансы бывшего тренера «Аль-Насра» получить работу растут в последнее время. Президент Аурелио Де Лаурентис уже встречался с Гарсией.
Также отмечается, что Винченцо Итальяно, один из фаворитов на должность главного тренера «Наполи», близок к продлению контракта с «Фиорентиной».
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Лучано не дурак, понимает что клуб сейчас просядет, скорее всего из за потерь лидеров, и его попросили бы, а время на построении новой команды не дали бы, а так вернётся имея карт бланш минимум на сезон
А так, лучший вариант Де Дзерби. Но, маловероятный.