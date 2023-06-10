«Наполи» интересны Гальтье и Руди Гарсия. Итальяно близок к продлению контракта с «Фиорентиной»

Кристоф Гальтье после ухода из «ПСЖ» может возглавить «Наполи».

Как сообщает Il Mattino, 56-летний специалист давно согласен поработать с неаполитанцами. Руководству чемпионов Италии нравятся опытность тренера, умение управлять раздевалкой и то, что он знаком с Виктором Осимхеном (с форвардом тренер пересекался в «Лилле»).

Другой француз, интересующий « », – , уже работавший в Италии с «Ромой». Отмечается, что шансы бывшего тренера «Аль-Насра» получить работу растут в последнее время. Президент Аурелио Де Лаурентис уже встречался с Гарсией.

Также отмечается, что , один из фаворитов на должность главного тренера «Наполи», близок к продлению контракта с «Фиорентиной».

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