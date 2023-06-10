«Наполи» интересны Гальтье и Руди Гарсия. Итальяно близок к продлению контракта с «Фиорентиной»

Теги ПСЖ Фиорентина Винченцо Итальяно лига 1 Франция серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Руди Гарсия Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье после ухода из «ПСЖ» может возглавить «Наполи».

Как сообщает Il Mattino, 56-летний специалист давно согласен поработать с неаполитанцами. Руководству чемпионов Италии нравятся опытность тренера, умение управлять раздевалкой и то, что он знаком с Виктором Осимхеном (с форвардом тренер пересекался в «Лилле»).

Другой француз, интересующий «Наполи», – Руди Гарсия, уже работавший в Италии с «Ромой». Отмечается, что шансы бывшего тренера «Аль-Насра» получить работу растут в последнее время. Президент Аурелио Де Лаурентис уже встречался с Гарсией.

Также отмечается, что Винченцо Итальяно, один из фаворитов на должность главного тренера «Наполи», близок к продлению контракта с «Фиорентиной».

«Аль-Наср» уволил Гарсию с поста главного тренера. Писали, что Роналду недоволен его работой

Месси и Гальтье освистали на церемонии награждения «ПСЖ»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Пусть Слуцкого берут. С Хвичей знаком, а из Осимхена вообще сделает зверя
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WESTERN-
Кто то из этих двоих и будет в итоге. Энрике слишком дорог для Ди Лаурентеса.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Кто бы не пришёл, зимой его сменит Спаллетти.
Лучано не дурак, понимает что клуб сейчас просядет, скорее всего из за потерь лидеров, и его попросили бы, а время на построении новой команды не дали бы, а так вернётся имея карт бланш минимум на сезон
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Странно, что не рассматриваются Андреа Соттиль и Тьяго Мотта. Оба практикуют интересный футбол в атаку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азрет-Али Айбазов
Пусть кого-то поставят и. о пока Мостовой "бумажку" не получит.
А так, лучший вариант Де Дзерби. Но, маловероятный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Peter Parker
Пусть Слуцкого берут. С Хвичей знаком, а из Осимхена вообще сделает зверя
За Осимхеном Слуцкому придётся идти куда-нибудь в АПЛ )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий