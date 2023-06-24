«Факел» планирует начать сбор в Воронеже 26 июня: «Работаем в штатном режиме. Призываем не поддаваться панике»

В воронежском «Факеле» заявили, что продолжают работать в штатном режиме.

«Футбольный клуб «Факел» продолжает работать в штатном режиме, согласно намеченным ранее планам. В случае появления новой информации возможны корректировки.

Призываем всех не поддаваться панике и не забывать о девизе нашего клуба: пока едины – мы непобедимы!» – говорится в заявлении клуба.

«Факел» должен выйти из отпуска в понедельник, 26 июня, и собраться в Воронеже. На 27 и 28 июня запланировано углубленное медицинское обследование. «Факел» планирует готовиться к новому сезону на стадионе «Чайка» на протяжении трех недель.

Напомним, 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.