Газзаев о «Спартаке»: «Показал по-настоящему чемпионскую игру в последних матчах. Сохранит форму и тонус – шансы на титул будут очень серьезные»
Валерий Газзаев оценил шансы «Спартака» на чемпионство в Мир РПЛ.
После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.
«Впечатлили последние игры «Спартака». Считаю, в них команда Станковича показала по-настоящему чемпионскую игру, чего не скажешь об остальных претендентах на золото.
Если красно-белые сохранят свою форму и игровой тонус, то шансы на титул будут очень серьезные», — сказал бывший тренер ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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