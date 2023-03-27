ФИФА будет проводить матч между победителями ЛЧ и межконтинентального плей-офф, а также создаст женский клубный ЧМ

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА женский футбол ФИФА чемпионат мира среди клубов Ассоциация европейских клубов ЧМ-2026 Футбол

ФИФА и Ассоциация европейских клубов создадут клубный чемпионат мира среди женщин.

«Меморандум о взаимопонимании подразумевает обязательство до 2030 года придерживаться международного календаря матчей, который был единогласно утвержден Советом ФИФА 14 марта 2023 года.

Ассоциация европейских клубов подтвердила поддержку нового формата клубного чемпионата мира, который будет применен с 2025 года при участии 12 европейских клубов, ежегодного матча между победителем Лиги чемпионов и победителем межконтинентального плей-офф (вероятно, имеются в виду отборочные матчи на ЧМ с участием сборных из всех конфедераций, кроме УЕФА – прим. Sports.ru), а также создания клубного ЧМ среди женщин», – говорится в заявлении на сайте ФИФА.

355 млн долларов распределят между клубами, отпустившими игроков на ЧМ в 2026-м и 2030-м. Раньше было 209 млн

9 комментариев

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З А
я считаю что матчей должно быть больше. раз в 2 дня минимум. Пацаны во дворах гоняют же сутками. Это ведь для болельщиков делается, а не для того чтобы Fifa и uefa сами нажились
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Пако
Пока ничего не ясно, но любопытно.
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Алексей Муравьёв
Хренатень какая-то :/
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Виталий Ан
Ответ blaugrano
У этой Мафии так горит от Суперлиги, что в панике наспех состряпали собственную Суперлигу с перспективой развития и расширения.
Побоялись что могут потерять власть. Позже скажут что очень круто у женщин получилось надо и мужской такой сделать. ))
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Syndycate
По счет матча победителя Лиги чемпионов и победителем межконтинентального плей-офф вообще ничего не понял
+12
-2
+10
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blaugrano
У этой Мафии так горит от Суперлиги, что в панике наспех состряпали собственную Суперлигу с перспективой развития и расширения.
+3
-3
0
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Леван Мкртчян
Ответ alexbart
Суперлига без блэкджэка. Удачи.
Не очень понял,если честно. Причем здесь новообразованный женский турнир и мужская "Суперлига без блэкджека"?
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Эркинбек Апаканов
че за фигня
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alexbart
Суперлига без блэкджэка. Удачи.
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