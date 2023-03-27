ФИФА будет проводить матч между победителями ЛЧ и межконтинентального плей-офф, а также создаст женский клубный ЧМ

ФИФА и европейских клубов создадут клубный чемпионат мира среди женщин.

«Меморандум о взаимопонимании подразумевает обязательство до 2030 года придерживаться международного календаря матчей, который был единогласно утвержден Советом ФИФА 14 марта 2023 года.

Ассоциация европейских клубов подтвердила поддержку нового формата клубного чемпионата мира, который будет применен с 2025 года при участии 12 европейских клубов, ежегодного матча между победителем чемпионов и победителем межконтинентального плей-офф (вероятно, имеются в виду отборочные матчи на ЧМ с участием сборных из всех конфедераций, кроме – прим. Sports.ru), а также создания клубного ЧМ среди женщин», – говорится в заявлении на сайте ФИФА.

355 млн долларов распределят между клубами, отпустившими игроков на ЧМ в 2026-м и 2030-м. Раньше было 209 млн