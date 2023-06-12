«Аль-Ахли» выиграл Лигу чемпионов Африки. Клуб из Египта брал трофей 11 раз
«Аль-Ахли» выиграл Лигу чемпионов Африки.
В финале турнира клуб из Каира обыграл марокканский «Видад» по сумме двух матчей (2:1, 1:1). «Аль-Ахли» выиграл африканскую Лигу чемпионов в 11-й раз в своей истории – последний раз команда завоевывала трофей в 2021 году.
Победа в африканской Лиге чемпионов дает «Аль-Ахли» право выступить на клубном чемпионате мира.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
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