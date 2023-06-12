«Аль-Ахли» выиграл Лигу чемпионов Африки. Клуб из Египта брал трофей 11 раз

Теги высшая лига Египет Аль-Ахли Каир Лига чемпионов Африки чемпионат мира среди клубов Видад Футбол

«Аль-Ахли» выиграл Лигу чемпионов Африки.

В финале турнира клуб из Каира обыграл марокканский «Видад» по сумме двух матчей (2:1, 1:1). «Аль-Ахли» выиграл африканскую Лигу чемпионов в 11-й раз в своей истории – последний раз команда завоевывала трофей в 2021 году.

Победа в африканской Лиге чемпионов дает «Аль-Ахли» право выступить на клубном чемпионате мира.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
Вот куда нужно было переходить Роналду, аль всё равно было куда переходить. А с другой стороны тогда б Аль-Ахли не выиграл Лигу.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Египетский Реал Мадрид
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great ManUtd
Ну составы у команд такое себе, Перси Тау и Кахраба только в Европе играли, а у Видада вообще никого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ghuyt
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий