«Аль-Ахли» выиграл Лигу чемпионов Африки. Клуб из Египта брал трофей 11 раз

«Аль-Ахли» выиграл Лигу чемпионов Африки.

В финале турнира клуб из Каира обыграл марокканский «Видад» по сумме двух матчей (2:1, 1:1). «Аль-Ахли» выиграл африканскую Лигу чемпионов в 11-й раз в своей истории – последний раз команда завоевывала трофей в 2021 году.

Победа в африканской Лиге чемпионов дает «Аль-Ахли» право выступить на клубном чемпионате мира.