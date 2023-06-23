Форвард «Краснодара» Кордоба за 12-15 млн евро может перейти в клуб из Саудовской Аравии
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба попал в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии.
По информации «РБ Спорт», 30-летний футболист готов рассмотреть такой вариант продолжения карьеры.
Сумма трансфера может составить 12-15 миллионов евро.
Напомним, Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года. В прошлом сезоне он провел 35 матчей, забил 19 голов и сделал 10 голевых передач.
По мне самый сильный нападающий в Рпл. Манера игры корпусом похожа на Работу корпусом Вагнера Лава.
Учитывая, что Галицкий настаивает, что его покупали не за 20, а за примерно 10 миллионов евро.