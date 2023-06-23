 Форвард «Краснодара» Кордоба за 12-15 млн евро может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба попал в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии.

По информации «РБ Спорт», 30-летний футболист готов рассмотреть такой вариант продолжения карьеры.

Сумма трансфера может составить 12-15 миллионов евро.

Напомним, Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года. В прошлом сезоне он провел 35 матчей, забил 19 голов и сделал 10 голевых передач.