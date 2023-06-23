 Форвард «Краснодара» Кордоба за 12-15 млн евро может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Краснодар Джон Кордоба Футбол

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба попал в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии.

По информации «РБ Спорт», 30-летний футболист готов рассмотреть такой вариант продолжения карьеры.

Сумма трансфера может составить 12-15 миллионов евро.

Напомним, Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года. В прошлом сезоне он провел 35 матчей, забил 19 голов и сделал 10 голевых передач.

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4 комментария

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redwhiteteam
Жаль будет , если уйдёт.
По мне самый сильный нападающий в Рпл. Манера игры корпусом похожа на Работу корпусом Вагнера Лава.
+11
-3
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Rio de Janeiro
РПЛ-ий Бензема в плане универсализма, игры без мяча и в подыгрыше.Краснодару нужно обязательно сохранять свою главную звезду
+3
-1
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Dmitry Orlov
Вот это нормальное предложение, учитывая, что игроку уже 30, и он не обходится без травм.
Учитывая, что Галицкий настаивает, что его покупали не за 20, а за примерно 10 миллионов евро.
+2
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Dmitry Orlov
Ответ Rio de Janeiro
РПЛ-ий Бензема в плане универсализма, игры без мяча и в подыгрыше.Краснодару нужно обязательно сохранять свою главную звезду
Обязательно сохранить чтобы что?
+1
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