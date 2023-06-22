Гус Хиддинк: «Сборная России – одна из лучших команд, которой я управлял. Горжусь ей до сих пор»

Гус Хиддинк назвал сборную России-2008 одной из лучших команд в своей карьере.

На Евро-2008 российская команда под руководством Хиддинка дошла до полуфинала и стала бронзовым призером турнира.

«Я был горд и до сих пор горжусь той самой своей командой. Игроки сборной России показывали просто невероятный футбол!

Я с большим удовольствием наслаждался их мастерством и творчеством на футбольном поле. С уверенностью могу сказать, что сборная России – одна из лучших команд, которой я управлял», – сказал 76-летний специалист.

Никто и никогда не заменит нам Гуса Хиддинка

Лучший день в жизни. Василий Уткин – о великом матче с первого ряда, из-за спины Гуса Хиддинка

Падали в обморок, теряли зубы и называли котенка Гусом – так вы отмечали 3:1 с Нидерландами в 2008-м