Гус Хиддинк: «Сборная России – одна из лучших команд, которой я управлял. Горжусь ей до сих пор»

Теги Гус Хиддинк премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2008 Чемпионат.com Футбол

Гус Хиддинк назвал сборную России-2008 одной из лучших команд в своей карьере.

На Евро-2008 российская команда под руководством Хиддинка дошла до полуфинала и стала бронзовым призером турнира.

«Я был горд и до сих пор горжусь той самой своей командой. Игроки сборной России показывали просто невероятный футбол!

Я с большим удовольствием наслаждался их мастерством и творчеством на футбольном поле. С уверенностью могу сказать, что сборная России – одна из лучших команд, которой я управлял», – сказал 76-летний специалист.

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27 комментариев

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Рашпель793
Хороший дядька. Спасибо за то время и за тёплые слова сейчас.
+96
-1
+95
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Alex Rhea
Очень жаль, что не отобрались на ЧМ-2010, это несчастный случай
+55
-3
+52
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Алексей Фирстов
Гус Иваныч, спасибо за те эмоции, которые вы подарили на Евро-2008 стране! По прошествии пятнадцати лет понимаешь ценность результата показанного на ЧЕ 2008!
+38
-3
+35
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пазетиф
Ответ Рашпель793
Хороший дядька. Спасибо за то время и за тёплые слова сейчас.
Да, помню, как к этому мудрому, взвешенному тренеру притягивались и удача, и результат
+19
0
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loginov8ynwa
Гус Иваныч, спасибо за 2008-й!
+10
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nonm79
Ответ Динар
По сути он показал что у российских футболистов есть мастерство, а все проблемы в голове, как то ему удалось раскрепостить ребят. И кстати вот не верю что дело в каком то поколении особенном, тот же Аршавин до Адвоката и Хиддинка никак не феерил хотя был уже достаточно взрослый.
Аршавин всегда феерил. Его вообще по одаренности не с кем у нас сравнивать. Вот то что мог намного большего достичь если бы чисто на спорт заточен был, это да!
+7
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Дима Рогач
Ответ Alex Rhea
Очень жаль, что не отобрались на ЧМ-2010, это несчастный случай
Зато на евро 2008 отобрались благодаря счастливому случаю)
+5
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Aleksey Yashin
Благодаря Хиддинку (и немного хорватам) - эта сборная стала самой сильной и показывала самую интересную игру
+6
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Dvin
Та команда не мучалась, а летала по полю. Дриблинг Аршавина, надежность Акинфеева, магия Пава, взгляд Торбинского))
+3
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rusgan
Ответ Alex Rhea
Очень жаль, что не отобрались на ЧМ-2010, это несчастный случай
Мне было 20 лет, но я не мог сдержать слёз после Марибора. После "Россия-Украина 1999" это самый трагичный и черный день.
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Максим Левицкий
Это серьезная заявочка на попадание в список миротворец.
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Владислав Бондарчук
После анжи конечно)
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Алексей Петров
Гус это были лучшие времена!!! Особенно после Голандцев, это космос, Иваныч!!!!
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Алексей Петров
И за поляков спасибо, разнесли на классе!!!
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Alex1104
Да, много положительных эмоций было.
Единственный момент, можно было попробовать с Испанией в полуфинале от обороны играть. Даже автобус ставить, всякое бывает. Хотя тогда Испания была очень сильна.
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Айнур Билалов
"смотрите, русские забили!"
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Динар
По сути он показал что у российских футболистов есть мастерство, а все проблемы в голове, как то ему удалось раскрепостить ребят. И кстати вот не верю что дело в каком то поколении особенном, тот же Аршавин до Адвоката и Хиддинка никак не феерил хотя был уже достаточно взрослый.
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Phantomm
Хорошие были времена
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Bill Zapulil
Спасибо Гус! Это было фантастически, мать твою. Я такую сопричастность каждого с каждым на улицах Москвы даже на ЧМ в России не встретил. Та сборная была великолепна. Именно занимались творчеством.
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Андрей Ефимов
а Фабио Капелло худший тренер в истории нашей сборной. Ибо он разрушил атакующий и привлекательный футбол, в который играла наша сборная, причём от себя! а футбол этот выстроил как раз таки Хиддинк! потом уже продолжил Дик Адвокат. я сразц сказазал кирдык нашей сборной и результатам когда капелло запустили
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Juninho P.
Ответ Динар
По сути он показал что у российских футболистов есть мастерство, а все проблемы в голове, как то ему удалось раскрепостить ребят. И кстати вот не верю что дело в каком то поколении особенном, тот же Аршавин до Адвоката и Хиддинка никак не феерил хотя был уже достаточно взрослый.
насчет проблемы в голове -полностью поддерживаю
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