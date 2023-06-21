Асамоа Гьян завершил карьеру в 37 лет. Он лучший бомбардир в истории Ганы

Асамоа Гьян объявил о завершении карьеры.

37-летний форвард, выступавший за « », « » и « », является лучшим бомбардиром в истории сборной Ганы – он забил 51 гол в 109 матчах.

Со сборной он дважды брал серебро и один раз бронзу на Кубке африканских наций. Он также играл на ЧМ-2006 и ЧМ-2010.

«Пользуясь возможностью, говорю, что это сложный момент для каждого игрока. Момент, которого игроки не хотят, но природа требует этого.

Время пришло. Я старался игнорировать этот голос в своей голове, но пришло время повесить бутсы на гвоздь и уйти из большого футбола.

Мы с моими менеджерами продолжим вдохновлять талантливую молодежь, как мы делали на шоу Babyjet U-16. Я приложу все усилия и опыт, полезный в тренерстве, футбольном управлении и отслеживании талантов.

Благодарю свою любимую Гану, свою семью и коллег, товарищей по команде, тренеров и всех, кто сыграл роль в моей карьере. Да благословит нас всех Бог», – написал в прощальном письме.

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