Асамоа Гьян завершил карьеру в 37 лет. Он лучший бомбардир в истории Ганы

Теги Ренн Удинезе Асамоа Гьян премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Сандерленд сборная Ганы по футболу Футбол

Асамоа Гьян объявил о завершении карьеры.

37-летний форвард, выступавший за «Удинезе», «Ренн» и «Сандерленд», является лучшим бомбардиром в истории сборной Ганы – он забил 51 гол в 109 матчах.

Со сборной он дважды брал серебро и один раз бронзу на Кубке африканских наций. Он также играл на ЧМ-2006 и ЧМ-2010.

«Пользуясь возможностью, говорю, что это сложный момент для каждого игрока. Момент, которого игроки не хотят, но природа требует этого.

Время пришло. Я старался игнорировать этот голос в своей голове, но пришло время повесить бутсы на гвоздь и уйти из большого футбола.

Мы с моими менеджерами продолжим вдохновлять талантливую молодежь, как мы делали на шоу Babyjet U-16. Я приложу все усилия и опыт, полезный в тренерстве, футбольном управлении и отслеживании талантов.

Благодарю свою любимую Гану, свою семью и коллег, товарищей по команде, тренеров и всех, кто сыграл роль в моей карьере. Да благословит нас всех Бог», – написал Гьян в прощальном письме.

Тот самый сэйв Суареса в игре с Ганой: рукой спас Уругвай на ЧМ-2010. Вспоминаем после нового незабитого пенальти

«Я хотел ударить его. Он убил нас и нашу мечту». Гана до сих пор считает Суареса дьяволом

14 комментариев

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Сергей Логинов
Удар в перекладину на 120-ой
+23
-1
+22
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Tristan...
Если бы забил ту пенку, могли бы стать первой африканской командой в 1/2 ЧМ... Легендарный матч
+13
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Ronaldinho Gaúcho
Ответ Сергей Логинов
Удар в перекладину на 120-ой
Вратарская игра Суареса была эпичной)
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cektor
Или в 47 ?))
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Барсик Юрана
Хозяина Кринжа
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Лагер
Кажется совсем недавно был чм 2010..стареем.
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a2wai
Легенда.
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che kaif
Братишка легенды Сатурна Баффура Гьяна
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DonaldBrashear 2.0
Неудачник навсегда.

Вместо того, чтобы свою команду вывести в полуфинал и сотворить историю, ударил в перекладину.

Хуже него только Куало-Муани с его ударом во вратаря на 120 минуте в финале, позорище.

Как можно вообще такими игроками быть? От тебя зависит чуть ли не судьба всей страны, миллионы людей смотрят и молятся буквально, а ты берешь и не забиваешь. Ты - якобы профессиональный спортсмен, который получает миллионы, не могли реализовать то, что сделала бы 9 из 10 самых обычных людей. Просто забей и празднуйте всей командой, всей страной, вон как Грилиш, хоть 10 дней подряд бухай, никто и слова не скажет. Но нет. Вечное клеймо неудачника на них.
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Екн Лор
Ответ Барсик Юрана
Хозяина Кринжа
Ты о чём? Роналду забил победный в игре с Ганой на ЧМ-14
+1
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Фан Рубина
Ответ они повсюду
Баффура Гьяна знаю, а это кто??
Да, Баффура тоже помню. А этот не дорос до сильнейшей лиги мира - РПЛ.
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