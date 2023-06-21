Асамоа Гьян завершил карьеру в 37 лет. Он лучший бомбардир в истории Ганы
Асамоа Гьян объявил о завершении карьеры.
37-летний форвард, выступавший за «Удинезе», «Ренн» и «Сандерленд», является лучшим бомбардиром в истории сборной Ганы – он забил 51 гол в 109 матчах.
Со сборной он дважды брал серебро и один раз бронзу на Кубке африканских наций. Он также играл на ЧМ-2006 и ЧМ-2010.
«Пользуясь возможностью, говорю, что это сложный момент для каждого игрока. Момент, которого игроки не хотят, но природа требует этого.
Время пришло. Я старался игнорировать этот голос в своей голове, но пришло время повесить бутсы на гвоздь и уйти из большого футбола.
Мы с моими менеджерами продолжим вдохновлять талантливую молодежь, как мы делали на шоу Babyjet U-16. Я приложу все усилия и опыт, полезный в тренерстве, футбольном управлении и отслеживании талантов.
Благодарю свою любимую Гану, свою семью и коллег, товарищей по команде, тренеров и всех, кто сыграл роль в моей карьере. Да благословит нас всех Бог», – написал Гьян в прощальном письме.
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Вместо того, чтобы свою команду вывести в полуфинал и сотворить историю, ударил в перекладину.
Хуже него только Куало-Муани с его ударом во вратаря на 120 минуте в финале, позорище.
Как можно вообще такими игроками быть? От тебя зависит чуть ли не судьба всей страны, миллионы людей смотрят и молятся буквально, а ты берешь и не забиваешь. Ты - якобы профессиональный спортсмен, который получает миллионы, не могли реализовать то, что сделала бы 9 из 10 самых обычных людей. Просто забей и празднуйте всей командой, всей страной, вон как Грилиш, хоть 10 дней подряд бухай, никто и слова не скажет. Но нет. Вечное клеймо неудачника на них.