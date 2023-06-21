Тейлор Свифт выступит на «Сантьяго Бернабеу» в 2024 году. Это будет первый концерт на стадионе «Реала» после реконструкции
Тейлор Свифт выступит с концертом на стадионе мадридского «Реала».
Американская певица объявила, что ее единственный концерт в Испании в рамках тура The Eras Tour пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 30 мая 2024 года.
Этот первый официально анонсированный концерт, который пройдет на арене «Мадрида» после завершения ее реконструкции. Тем не менее сначала пройдет торжественное открытие стадиона, на котором, вероятно, выступят другие артисты.
Аккаунт «Реала» в твиттере репостнул объявление Свифт о графике тура, сопроводив его подписью: «🤩🔜🎤».
Это первый концерт 12-кратной лауреатки премии «Грэмми» в Испании за 13 лет.
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