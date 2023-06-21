Тейлор Свифт выступит на «Сантьяго Бернабеу» в 2024 году. Это будет первый концерт на стадионе «Реала» после реконструкции

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сантьяго Бернабеу стадионы музыка Футбол

Тейлор Свифт выступит с концертом на стадионе мадридского «Реала».

Американская певица объявила, что ее единственный концерт в Испании в рамках тура The Eras Tour пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 30 мая 2024 года.

Этот первый официально анонсированный концерт, который пройдет на арене «Мадрида» после завершения ее реконструкции. Тем не менее сначала пройдет торжественное открытие стадиона, на котором, вероятно, выступят другие артисты.

Аккаунт «Реала» в твиттере репостнул объявление Свифт о графике тура, сопроводив его подписью: «🤩🔜🎤».

Это первый концерт 12-кратной лауреатки премии «Грэмми» в Испании за 13 лет.

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22 комментария

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Maxximus
Ну давайте же тогда анонсы всех концертов без исключения, проходящих на стадионах и ледовых арена.
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llolishe
Найди ЛГБТ клуб по тому кто за них болеет
Ливерпуль-Дуа Липа
Манчестер Сити-Элтон Джон
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Rees's Eye
Ответ rigobersong
Почему белая?:) Винисиус же будет плакать:)
Тебе делать нечего?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ HI MARS
Ждём Инстасамку на новой Спотифай Арене
И ригобера в массовку
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Сикарио
На Спотифае выступит Филя Киркоров
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Спартак Уокер
Хорошо что не Шакира
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zizo98
Да уж.Это не перекрашивание стадиона в цвета лгбт как на спотифай арене.
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llolishe
На Спотифае должна выступить Ольга Бузова
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alexandresong
Ответ HI MARS
Ждём Инстасамку на новой Спотифай Арене
К сожалению Инстасамка не сможет приехать, все даты на нашем спотифае забиты свадьбами до 2051 года:)
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alexis2020
Тейлор ассоциируется с Канье из-за скандала на MTV
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HI MARS
Ждём Инстасамку на новой Спотифай Арене
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Shadow1882
Первый аншлаг на стадионе обеспечен
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Spaten
Тур «Путешествия Гулливера»?))
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Bleck Ridermen
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РигоБЕСка& ГуруБЕСка у вас 💘!?
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Давид Agabekyan
Ответ Rees's Eye
Тебе делать нечего?
Писать бред на спортсе это единственное занятие в его жизни
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