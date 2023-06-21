Тейлор Свифт выступит на «Сантьяго Бернабеу» в 2024 году. Это будет первый концерт на стадионе «Реала» после реконструкции

Тейлор Свифт выступит с концертом на стадионе мадридского «Реала».

Американская певица объявила, что ее единственный концерт в Испании в рамках тура The Eras Tour пройдет на « » 30 мая 2024 года.

Этот первый официально анонсированный концерт, который пройдет на арене « » после завершения ее реконструкции. Тем не менее сначала пройдет торжественное открытие стадиона, на котором, вероятно, выступят другие артисты.

Аккаунт «Реала» в твиттере репостнул объявление Свифт о графике тура, сопроводив его подписью: «🤩🔜🎤».

Это первый концерт 12-кратной лауреатки премии «Грэмми» в за 13 лет.