Элтон Джон поздравил «Ман Сити» с треблом: «Могу только порадоваться. Я люблю вас, берегите себя»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Элтон Джон музыка Футбол

Элтон Джон поздравил «Манчестер Сити» с завоеванием требла.

Команда Пепа Гвардиолы выиграла три трофея в сезоне-2022/23 – чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов. 

«Привет, Пеп! Привет, ребята! Вы сделали это. Я очень рад за вас! Какой сезон, какое достижение! Могу только порадоваться за вас. Было здорово встретиться с вами в аэропорту в Манчестере.

Желаю вам всего наилучшего в межсезонье. Вам нужен хороший отдых, но получите удовольствие от празднования в Манчестере. Вы заслужили это. Я люблю вас, берегите себя», – сказал музыкант. 

Гвардиола посетил концерт Элтона Джона. Он с улыбкой снимал происходящее на телефон

Элтон Джон встретился с игроками «Сити» в аэропорту Манчестера после победы в Кубке Англии. Певец пожелал команде удачи в финале ЛЧ, игроки спели его песню

16 комментариев

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BAI
ппц клоунов в коментах
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Этот Райола хочет денег
Ну что тут скажешь, начались поздравления от очень известных и заслуженных людей, в частности сэров: Фергюссон, Элтон Джон уже поздравили, оценили заслуги. До этого звезды спорта, эстрады, кино поздравляли и продолжают!
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Alexey Dorsh
Вот бы теперь братушки Галлахеры снова собрались вместе, хотя бы ради поздравлений)
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Гамарджоба Генацвале
Голубая луна всему виной.
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fcdmsk
Он ж за Уотфорд топил или путаю я чего...?
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badaboom
Ответ BAI
ппц клоунов в коментах
Прям перепись, админам можно сразу выделить, и в корзину)
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