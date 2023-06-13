Элтон Джон поздравил «Ман Сити» с треблом: «Могу только порадоваться. Я люблю вас, берегите себя»

Элтон Джон поздравил «Манчестер Сити» с завоеванием требла.

Команда Пепа Гвардиолы выиграла три трофея в сезоне-2022/23 – чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

«Привет, Пеп! Привет, ребята! Вы сделали это. Я очень рад за вас! Какой сезон, какое достижение! Могу только порадоваться за вас. Было здорово встретиться с вами в аэропорту в Манчестере.

Желаю вам всего наилучшего в межсезонье. Вам нужен хороший отдых, но получите удовольствие от празднования в Манчестере. Вы заслужили это. Я люблю вас, берегите себя», – сказал музыкант.

Гвардиола посетил концерт Элтона Джона. Он с улыбкой снимал происходящее на телефон

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