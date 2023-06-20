Фанаты Испании кричали «лысый» тренеру сборной де ла Фуэнте на праздновании после победы в Лиге наций
Болельщики кричали «лысый» тренеру сборной Испании после победы в Лиге наций.
Испания в финале Лиги наций победила Хорватию (0:0, по пенальти – 5:4) и впервые выиграла турнир.
После завоевания трофея команда провела встречу с болельщиками в Мадриде.
Во время речи Луиса де ла Фуэнте фанаты начали скандировать «calvo, calvo» («лысый, лысый» – Sports.ru). 61-летний тренер сперва рассмеялся, а затем стал серьезным и продолжил свое выступление.
На том же мероприятии фанаты скандировали «¡Puta Barça!» во время выступления Гави.
Фото: twitter.com/SEFutbol
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