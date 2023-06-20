Фанаты Испании кричали «лысый» тренеру сборной де ла Фуэнте на праздновании после победы в Лиге наций

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу болельщики Лига наций УЕФА Луис де ла Фуэнте Футбол

Болельщики кричали «лысый» тренеру сборной Испании после победы в Лиге наций.

Испания в финале Лиги наций победила Хорватию (0:0, по пенальти – 5:4) и впервые выиграла турнир.

После завоевания трофея команда провела встречу с болельщиками в Мадриде.

Во время речи Луиса де ла Фуэнте фанаты начали скандировать «calvo, calvo» («лысый, лысый» – Sports.ru). 61-летний тренер сперва рассмеялся, а затем стал серьезным и продолжил свое выступление.

На том же мероприятии фанаты скандировали «¡Puta Barça!» во время выступления Гави.

Фото: twitter.com/SEFutbol

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21 комментарий

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QWertY
Винисиус бы плакал после этого. Красава де ла Фуэнте
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Ярик01
В Древнем Риме, на театральные представления перед однорукими ветеранами войн сажали лысых рабов, чтобы эти ветераны могли хлопать актерам, по головам рабов
Что-то вспомнилось
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0:4 на спотифай камп ноу
Из этого сделали новость? Круто)) надо было учится на журналиста)))
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&_Bishep_&
Футбол Испании был УГ.
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Манковский
Лох, даже комитет УЕФА не возглавил против дискриминации лысых.

Вот Винисиус - чел с большой буквы........Н
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Теннисный абсолют
Непозволительный лысизм!
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tampa-bay
Ответ Ярик01
В Древнем Риме, на театральные представления перед однорукими ветеранами войн сажали лысых рабов, чтобы эти ветераны могли хлопать актерам, по головам рабов Что-то вспомнилось
Жестоко(
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Эль Иберико
Фаны Энрике?
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Ronaldinho Gaúcho
Это великий комплимент, но никак не оскорбление) Думаю он принял с кайфом)
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Michael Boldyrev
Это же тоже какой-то -изм?! Надо было срочно прерывать празднование, уходить в слезах, требовать провести расследование и учредить специальную комиссию УЕФА, что раз и навсегда отчистить футбол от этой заразы.
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Jurgen Klinsmann
say no to lysizm!
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waleri
Поставили в один ряд с Пепом!
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Рафик Маркес
Уголовные дела заведут?
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