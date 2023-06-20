Каскарино сомневается, что Рэшфорд забьет 200 голов за «МЮ»: «Он провел фантастический сезон, но я не уверен, что он станет лидером команды»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Тони Каскарино Маркус Рэшфорд Футбол

Тони Каскарино не верит, что Маркус Рэшфорд способен стать лидером «Манчестер Юнайтед».

«Послушайте, он очень талантливый парень. Он перенес несколько травм, у него были проблемы вне поля, которые он, похоже, решил, – но теперь он установил планку того, на что способен.

Говоря о Маркусе Рэшфорде через 3-4 года, стоит ли ждать, что он приблизится к отметке в 200 голов [за «МЮ»]? Сейчас на его счету 128 голов, 76 из них – в Премьер-лиге.

Сможет ли он достичь 150 голов в АПЛ в ближайшие три-четыре года? Не уверен, что он способен на это. Я не видел достаточно доказательств. Он ни разу не забил 20 мячей в лиге [за сезон].

Найдутся те, кто скажет, что он играет не в центре, а слева, но Роналду играл и слева и в центре, и скорость, с которой он забил 100 голов, была довольно волнующей.

Рэшфорд провел фантастический сезон с 30 голами, но захотели бы вы платить 375 тысяч фунтов в неделю тому, кто провел свой лучший сезон в 25 лет, играл очень хорошо и в этом году выглядит совершенно другим игроком? Он выглядит гораздо более собранным, чем обычно, но я все еще не до конца уверен в способности Маркуса стать лидером «МЮ» в течение следующих двух или трех лет.

Он должен провести следующий сезон так же, как и этот, и это как минимум», – сказал бывший форвард «Челси».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

6 комментариев

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ман сити фейк
Ответ bostonKG
По ходу он не смотрел матчи МЮ
Похоже смотрел игру сезона 2021-22 когда он был играющим депутатом
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bostonKG
По ходу он не смотрел матчи МЮ
+2
-1
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red hikkikomori
Прямо мои мысли описал, слишком жирную зп насыпают ему, он очень нестабилен
+1
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#SharkTeam
Та может и забьет если еще лет 10 в манЮ играть будет. Только на это время манЮ может забыть про титулы
+3
-3
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Predator№7
Кто это вообще такой?
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Александр Самбур
Кому то важно мнение синего?
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