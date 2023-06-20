Каскарино сомневается, что Рэшфорд забьет 200 голов за «МЮ»: «Он провел фантастический сезон, но я не уверен, что он станет лидером команды»
Тони Каскарино не верит, что Маркус Рэшфорд способен стать лидером «Манчестер Юнайтед».
«Послушайте, он очень талантливый парень. Он перенес несколько травм, у него были проблемы вне поля, которые он, похоже, решил, – но теперь он установил планку того, на что способен.
Говоря о Маркусе Рэшфорде через 3-4 года, стоит ли ждать, что он приблизится к отметке в 200 голов [за «МЮ»]? Сейчас на его счету 128 голов, 76 из них – в Премьер-лиге.
Сможет ли он достичь 150 голов в АПЛ в ближайшие три-четыре года? Не уверен, что он способен на это. Я не видел достаточно доказательств. Он ни разу не забил 20 мячей в лиге [за сезон].
Найдутся те, кто скажет, что он играет не в центре, а слева, но Роналду играл и слева и в центре, и скорость, с которой он забил 100 голов, была довольно волнующей.
Рэшфорд провел фантастический сезон с 30 голами, но захотели бы вы платить 375 тысяч фунтов в неделю тому, кто провел свой лучший сезон в 25 лет, играл очень хорошо и в этом году выглядит совершенно другим игроком? Он выглядит гораздо более собранным, чем обычно, но я все еще не до конца уверен в способности Маркуса стать лидером «МЮ» в течение следующих двух или трех лет.
Он должен провести следующий сезон так же, как и этот, и это как минимум», – сказал бывший форвард «Челси».
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