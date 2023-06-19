Кристанте продлил контракт с «Ромой» до 2027 года

Теги Рома серия А Италия Брайан Кристанте Футбол

Брайан Кристанте продлил контракт с «Ромой».

Новое соглашение полузащитника с римским клубом рассчитано до 2027 года. 

Кристанте перешел в «Рому» в 2018 году. Он провел 164 матча за клуб в рамках Серии А. 

Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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2 комментария

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slatar99
Смоллинг продлён, Кристанте теперь тоже!

Осталось уговорить не покидать Рим Пашу Дибалу, ну и надеемся, что Жозе останется - и тогда все главные звёзды команды сохранены!

А это отличные новости на будущий сезон))
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Direct free kick
Не стал россинерри, стал истинным римлянином
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