Кристанте продлил контракт с «Ромой» до 2027 года
Брайан Кристанте продлил контракт с «Ромой».
Новое соглашение полузащитника с римским клубом рассчитано до 2027 года.
Кристанте перешел в «Рому» в 2018 году. Он провел 164 матча за клуб в рамках Серии А.
Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
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Осталось уговорить не покидать Рим Пашу Дибалу, ну и надеемся, что Жозе останется - и тогда все главные звёзды команды сохранены!
А это отличные новости на будущий сезон))