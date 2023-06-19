Кристанте продлил контракт с «Ромой» до 2027 года

Брайан Кристанте продлил контракт с «Ромой».

Новое соглашение полузащитника с римским клубом рассчитано до 2027 года.

перешел в «Рому» в 2018 году. Он провел 164 матча за клуб в рамках Серии А.

Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.

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