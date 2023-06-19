Пеп о финансах «Барсы»: «Если они потратили 400 млн евро на три трансфера, это проблема не «Сити» и «ПСЖ», а тех, кто был в клубе. Лапорта прилагает титанические усилия»
Пеп Гвардиола высказался о финансовом положении «Барселоны».
«Если они потратили 400 миллионов евро на 3 трансфера, то это не проблема «Сити» или «ПСЖ». Это проблема «Барсы» или руководителей, которые были здесь до этого и создали эту ситуацию.
Жоан [Лапорта] прилагает титанические усилия», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Гвардиола отметил, что клубу нужно дать время, чтобы выйти из сложившейся ситуации.
Пеп и Лапорта вместе поужинали в Барселоне в воскресенье. Они отметили успехи «Барсы» и «Сити» в прошедшем сезоне
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
и продать за 20 млн Гризманна, который сейчас лучший игрок Лиги - действительно гений Лапорта
Левандовски хороший голеодор за 60 млн, лучший бомбардир Ла Лиги, хоть мне он не нравится, но уж эти деньги он отбивает:)
Ферран - 55 млн - к 23 годам Чемпион АПЛ и Ла Лиги, забивал на ЧЕ и ЧМ, забивал три гола в ворота Нойера и делал хет-трик в АПЛ, хороший игрок, в последнее время конечно у него проблемы, но опять же 100+ за Мудриков платят, Торрес за 55 адекватно
А к Рафинье какие вопросы, ты матчи смотрел?:) Отлично играл, показывал высокий уровень игры, забивал, отдавал, обострял, бился, боролся:)) Мой тебе совет ты хотя бы футьол смотри:)) А то видно дилетант:))
Забавно
И да, при Лапорте клуб вернулся к истокам и пачками раскрывает новых зведочек академии, которые уже являются системообразующими винтиками команды.
И да, Барса - Чемпион. И стала она им в той манере за которую не стыдно, а не как при Вальверде.
И да, в клубе снова работает система игры, а не убогий «бей-беги»