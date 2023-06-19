Пеп о финансах «Барсы»: «Если они потратили 400 млн евро на три трансфера, это проблема не «Сити» и «ПСЖ», а тех, кто был в клубе. Лапорта прилагает титанические усилия»

Пеп Гвардиола высказался о финансовом положении «Барселоны».

«Если они потратили 400 миллионов евро на 3 трансфера, то это не проблема «Сити» или « ». Это проблема «Барсы» или руководителей, которые были здесь до этого и создали эту ситуацию.

[Лапорта] прилагает титанические усилия», – сказал главный тренер « ».

отметил, что клубу нужно дать время, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

Пеп и Лапорта вместе поужинали в Барселоне в воскресенье. Они отметили успехи «Барсы» и «Сити» в прошедшем сезоне

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