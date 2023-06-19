Пеп о финансах «Барсы»: «Если они потратили 400 млн евро на три трансфера, это проблема не «Сити» и «ПСЖ», а тех, кто был в клубе. Лапорта прилагает титанические усилия»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Пеп Гвардиола деньги Футбол

Пеп Гвардиола высказался о финансовом положении «Барселоны».

«Если они потратили 400 миллионов евро на 3 трансфера, то это не проблема «Сити» или «ПСЖ». Это проблема «Барсы» или руководителей, которые были здесь до этого и создали эту ситуацию.

Жоан [Лапорта] прилагает титанические усилия», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Гвардиола отметил, что клубу нужно дать время, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

Пеп и Лапорта вместе поужинали в Барселоне в воскресенье. Они отметили успехи «Барсы» и «Сити» в прошедшем сезоне

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20 комментариев

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FEZ10
Ответ Ramin Mamedov
то ли дело потратить по 50 млн на старика Левандовски, который только Эльче и умеет забивать, на бесполезных Ферранов и Рафинью, вот это трансферы! и продать за 20 млн Гризманна, который сейчас лучший игрок Лиги - действительно гений Лапорта
Они Ла Лигу выиграли если что
+49
-5
+44
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persx
Вообще поразительно, конечно, насколько у большинства людей с памятью плохо. Прям золотые рыбки аквариумные. Трёх лет не прошло с ухода Бартомеу, а 90% уже забыли, что за цирк уродов был до 2020, когда Барселона рекорды трансферные била и в долги залезала, как Бартомеу соцсети фейками заполонял и в СМИ весь внутряк сливал - лишь шутки про рычаги в публичном инфополе остались.
+39
-5
+34
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Ramin Mamedov
то ли дело потратить по 50 млн на старика Левандовски, который только Эльче и умеет забивать, на бесполезных Ферранов и Рафинью, вот это трансферы!
и продать за 20 млн Гризманна, который сейчас лучший игрок Лиги - действительно гений Лапорта
+37
-23
+14
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FEZ10
Ответ Ramin Mamedov
то ли дело потратить по 50 млн на старика Левандовски, который только Эльче и умеет забивать, на бесполезных Ферранов и Рафинью, вот это трансферы! и продать за 20 млн Гризманна, который сейчас лучший игрок Лиги - действительно гений Лапорта
Слово сейчас про Гризмана лучшее .Гризман получал много, и за год на нем сэкономили 45 млн
+14
-1
+13
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Кашшай Чакырович
Ответ Ramin Mamedov
то ли дело потратить по 50 млн на старика Левандовски, который только Эльче и умеет забивать, на бесполезных Ферранов и Рафинью, вот это трансферы! и продать за 20 млн Гризманна, который сейчас лучший игрок Лиги - действительно гений Лапорта
Ну это намного адекватнее ,чем тратить 400 )) и Барселона с такими финансовым положением , в которые ее загнали предыдущие горе директора , выиграла Ла лигу впервые за 4 года ! И кто привел эту Барсу к успеху как раз Лапорта ! Бартомеу уже разбазаривал , тот капитал ,что создал Лапорта !
+3
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rigobersong
Ответ Ramin Mamedov
то ли дело потратить по 50 млн на старика Левандовски, который только Эльче и умеет забивать, на бесполезных Ферранов и Рафинью, вот это трансферы! и продать за 20 млн Гризманна, который сейчас лучший игрок Лиги - действительно гений Лапорта
И ты в упрек это Барселоне ставишь:)

Левандовски хороший голеодор за 60 млн, лучший бомбардир Ла Лиги, хоть мне он не нравится, но уж эти деньги он отбивает:)

Ферран - 55 млн - к 23 годам Чемпион АПЛ и Ла Лиги, забивал на ЧЕ и ЧМ, забивал три гола в ворота Нойера и делал хет-трик в АПЛ, хороший игрок, в последнее время конечно у него проблемы, но опять же 100+ за Мудриков платят, Торрес за 55 адекватно

А к Рафинье какие вопросы, ты матчи смотрел?:) Отлично играл, показывал высокий уровень игры, забивал, отдавал, обострял, бился, боролся:)) Мой тебе совет ты хотя бы футьол смотри:)) А то видно дилетант:))
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Kaka_GOAT
Ответ red hikkikomori
Интересно вернётся ли Пеп в Барсу?)
Скоро они будут вместе,барселона тоже станет личным имуществом шейха как пеп
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llolishe
Каталонский шопоголик обсуждает трансферы Барселоны
Забавно
+5
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Агалар Гарибов
Ответ DolJun
рыбки аквариумные ---- а как можно ждать иного? если не так давно лапорта приходил с главным обещанием: сохранить месси в команде, но не сохранил. и все забыли) потом даже проболтался где-то, что понимал что месси в любом случае будет выкидывать, оправдываясь своим виденьем пользы для клуба) потом обещал что месси вернет - но вместо этого сделал жалкую подачку в виде однолетнего контракта, с необходимостью ждать до конца трансферного окна чтобы барса опять рычагов надергала. а закладывать будущее клуба ради каких-то сиюминутных выгод? а судейский скандал? а попытка удержаться за мертвый проект супер лиги?) конечно у куле сложности с памятью, это ж очевидно, ведь в противном случае уже предъявляли бы вопросы этому популисту.
Спасибо за вашу объективность.
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persx
Ответ DolJun
рыбки аквариумные ---- а как можно ждать иного? если не так давно лапорта приходил с главным обещанием: сохранить месси в команде, но не сохранил. и все забыли) потом даже проболтался где-то, что понимал что месси в любом случае будет выкидывать, оправдываясь своим виденьем пользы для клуба) потом обещал что месси вернет - но вместо этого сделал жалкую подачку в виде однолетнего контракта, с необходимостью ждать до конца трансферного окна чтобы барса опять рычагов надергала. а закладывать будущее клуба ради каких-то сиюминутных выгод? а судейский скандал? а попытка удержаться за мертвый проект супер лиги?) конечно у куле сложности с памятью, это ж очевидно, ведь в противном случае уже предъявляли бы вопросы этому популисту.
Невероятно, политики врут в предвыборных обещаниях! Никогда ж такого не было, омайгад!
+2
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Talgat Ergeshov
и не поспоришь! интересно,как воспримут его слова кулес))
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red hikkikomori
Интересно вернётся ли Пеп в Барсу?)
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wjvxpb5q6f
Ответ Ramin Mamedov
то ли дело потратить по 50 млн на старика Левандовски, который только Эльче и умеет забивать, на бесполезных Ферранов и Рафинью, вот это трансферы! и продать за 20 млн Гризманна, который сейчас лучший игрок Лиги - действительно гений Лапорта
Да я лучше буду смотреть на старика Лёву, бестолкового Феррана и умницу Рафу, которые бьются за клуб, а по уровню игры(не результата пока еще, к сожалению) не уступают Баварии и Интеру, чем на бесхребетное сборище Бартомеу, которое он напокупал в последние годы, где за клуб бились только те самые легендарные старики, а все новички сливались вчистую.

И да, при Лапорте клуб вернулся к истокам и пачками раскрывает новых зведочек академии, которые уже являются системообразующими винтиками команды.

И да, Барса - Чемпион. И стала она им в той манере за которую не стыдно, а не как при Вальверде.

И да, в клубе снова работает система игры, а не убогий «бей-беги»
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Shodibek Radjabekov
Ответ Ramin Mamedov
то ли дело потратить по 50 млн на старика Левандовски, который только Эльче и умеет забивать, на бесполезных Ферранов и Рафинью, вот это трансферы! и продать за 20 млн Гризманна, который сейчас лучший игрок Лиги - действительно гений Лапорта
Если ты говоришь о ком-то другом человеке ты сам можешь играть футбол постав себя на их место.
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Aleksandr Danilov
Ответ persx
Вообще поразительно, конечно, насколько у большинства людей с памятью плохо. Прям золотые рыбки аквариумные. Трёх лет не прошло с ухода Бартомеу, а 90% уже забыли, что за цирк уродов был до 2020, когда Барселона рекорды трансферные била и в долги залезала, как Бартомеу соцсети фейками заполонял и в СМИ весь внутряк сливал - лишь шутки про рычаги в публичном инфополе остались.
Ладно это, как смеют что то говорить о Лапорте, который сделал эту Барсу супер клубом и вытащил из болота в начале 2000ых? Хотя это нормально, большинство комментаторов тут родилось после 2002 года
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