«Челси» не позволили сделать Paramount+ титульным спонсором. АПЛ считает, что это вызовет недовольство вещательных партнеров
АПЛ не разрешила «Челси» подписать спонсорское соглашение с Paramount+.
По информации Daily Mail, переговоры «Челси» со стриминговым сервисом Paramount+, недавно ставшим титульным спонсором «Интера», достигли продвинутой стадии. Однако АПЛ не разрешила клубу подписать соглашение. Лига опасается, что сделка вызовет недовольство вещательных партнеров, таких, как Sky Sports и BT Sport, несмотря на то, что Paramount+ не рассматривается как их прямой конкурент.
В качестве альтернативы руководство «Челси» рассматривало возможность сделки со стриминговым сервисом American Outfit, не транслирующим футбольные матчи в Великобритании, однако руководство АПЛ считает это нарушением правил соревнований. Также ведутся переговоры с беттинговой компанией Stake.com, несмотря на скорый запрет титульного спонсорства букмекеров.
С 2020 года титульным спонсором «Челси» был британский поставщик услуг связи Three, однако трехлетнее соглашение, истекающее этим летом, не будет продлено.
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Так и вижу, что Скайспортс кааак топнет ножкой, как обидится и... Схавает. Не терять же им рейтинги и сворачивать показ АПЛ, лол :)
Просто нашли повод, чтобы душить лошпеда Боули.
Либералы, что с лицом?
Но это одно, а когда будут договариваться о сумме контракта, это явно повлияет на предложение. Таким образом из-за блю остальные денег меньше получат