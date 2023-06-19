«Челси» не позволили сделать Paramount+ титульным спонсором. АПЛ считает, что это вызовет недовольство вещательных партнеров

Теги Челси премьер-лига Англия бизнес телевидение Sky Sports деньги Paramount Футбол

АПЛ не разрешила «Челси» подписать спонсорское соглашение с Paramount+.

По информации Daily Mail, переговоры «Челси» со стриминговым сервисом Paramount+, недавно ставшим титульным спонсором «Интера», достигли продвинутой стадии. Однако АПЛ не разрешила клубу подписать соглашение. Лига опасается, что сделка вызовет недовольство вещательных партнеров, таких, как Sky Sports и BT Sport, несмотря на то, что Paramount+ не рассматривается как их прямой конкурент.

В качестве альтернативы руководство «Челси» рассматривало возможность сделки со стриминговым сервисом American Outfit, не транслирующим футбольные матчи в Великобритании, однако руководство АПЛ считает это нарушением правил соревнований. Также ведутся переговоры с беттинговой компанией Stake.com, несмотря на скорый запрет титульного спонсорства букмекеров.

С 2020 года титульным спонсором «Челси» был британский поставщик услуг связи Three, однако трехлетнее соглашение, истекающее этим летом, не будет продлено.

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14 комментариев

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QWertY
Ответ Барсик Юрана
Фк Мем их погоняло
Хоть пенсы и смешные, но фк мем навсегда закреплено за рычажными))
+16
-5
+11
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Born is the King
АПЛ даже в спонсорские контракты Челси вмешывается
+11
-3
+8
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z3yjyzh29x
Ответ Born is the King
АПЛ даже в спонсорские контракты Челси вмешывается
Ну да, это же не арабы
+9
-1
+8
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DolJun
вот это конечно позор) апл разрешает рекламировать букмекеров, разрешает фиктивных спонсоров сити, но не разрешает рекламу парамаунта) давление на челси продолжается.
+7
-3
+4
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Pucheslav
Фанаты завернули спонсорство букмекерской конторы, а АПЛ спонсорство стриминга. Атака по Боулингу с двух сторон
+3
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+3
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dudufufu
Ну тогда Газпром, других вариантов нет
+3
0
+3
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Фарид Харисов
Ответ Born is the King
АПЛ даже в спонсорские контракты Челси вмешывается
Причем под предлогом, что это может обидеть вещателей...

Так и вижу, что Скайспортс кааак топнет ножкой, как обидится и... Схавает. Не терять же им рейтинги и сворачивать показ АПЛ, лол :)

Просто нашли повод, чтобы душить лошпеда Боули.
+5
-2
+3
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#SharkTeam
Ответ z3yjyzh29x
Ну да, это же не арабы
600 лямов без вопросов дали потратить, а вы разнылись. Еще накупит мудриков без проблем, не переживайте
+3
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Мартинелли
Ответ Vovker
Ой, а как же свободная рыночная конкуренция на Западе сплошь и рядом? Либералы, что с лицом?
Ты сам с собой разговариваешь?
+1
0
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Vovker
Ой, а как же свободная рыночная конкуренция на Западе сплошь и рядом?
Либералы, что с лицом?
+1
-1
0
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llolishe
Вчера читал новость что Арсенал слился в борьбе за Хаверца
0
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Born is the King
Ответ Фарид Харисов
Причем под предлогом, что это может обидеть вещателей... Так и вижу, что Скайспортс кааак топнет ножкой, как обидится и... Схавает. Не терять же им рейтинги и сворачивать показ АПЛ, лол :) Просто нашли повод, чтобы душить лошпеда Боули.
Так сейчас Парамаунт+ готовит топ футбол контент американского рынка. У них лучшие обзоры матчей ЛЧ и для нейтрального зрителя смотреть американский канал намного интереснее
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-2
0
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#SharkTeam
Ответ Фарид Харисов
Причем под предлогом, что это может обидеть вещателей... Так и вижу, что Скайспортс кааак топнет ножкой, как обидится и... Схавает. Не терять же им рейтинги и сворачивать показ АПЛ, лол :) Просто нашли повод, чтобы душить лошпеда Боули.
Зачем сворачивать показ АПЛ, если можно просто задвинуть в программе подальше матчи определенных клубов?)
Но это одно, а когда будут договариваться о сумме контракта, это явно повлияет на предложение. Таким образом из-за блю остальные денег меньше получат
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