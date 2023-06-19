«Челси» не позволили сделать Paramount+ титульным спонсором. АПЛ считает, что это вызовет недовольство вещательных партнеров

АПЛ не разрешила «Челси» подписать спонсорское соглашение с Paramount+.

По информации Daily Mail, переговоры «Челси» со стриминговым сервисом Paramount+, недавно ставшим титульным спонсором «Интера», достигли продвинутой стадии. Однако АПЛ не разрешила клубу подписать соглашение. Лига опасается, что сделка вызовет недовольство вещательных партнеров, таких, как и BT Sport, несмотря на то, что Paramount+ не рассматривается как их прямой конкурент.

В качестве альтернативы руководство «Челси» рассматривало возможность сделки со стриминговым сервисом American Outfit, не транслирующим футбольные матчи в Великобритании, однако руководство АПЛ считает это нарушением правил соревнований. Также ведутся переговоры с беттинговой компанией Stake.com, несмотря на скорый запрет титульного спонсорства букмекеров.

С 2020 года титульным спонсором « » был британский поставщик услуг связи Three, однако трехлетнее соглашение, истекающее этим летом, не будет продлено.

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