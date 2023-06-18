Левандовски не следил, что о Месси и «Барсе» писали в прессе: «Это бессмысленно, зачастую газеты все выдумывают. Сегодня у них шансы равны 90%, завтра – 10%»

Роберт Левандовски указал на обилие недостоверной информации о «Барселоне» в прессе.

– решил перейти в « ». Я бы хотел узнать, следишь ли ты за всей информацией о «Барселоне», которая публикуется? Отслеживал ли ты информацию о Месси и так далее, писал ли ты об этом своим друзьям – или тебе было все равно?

– Информацию о «Барселоне» трудно отслеживать. Зачастую она придумана газетами, которым удобно писать хорошее или плохое о «Барселоне». В наши дни в прессе пишут обо всем, так что смысла следить за этим нет.

Когда мне хотелось что-то узнать, я знал, кому надо позвонить, знал, какова была ситуация, интересовался, какие у нас шансы.

Следить за всей информацией бессмысленно, поскольку сегодня пишут, что шансы равны 90%, а завтра – что 10%» – заявил форвард «блауграны» в эфире Canal+.

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