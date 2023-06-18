Левандовски о том, закончит ли он карьеру в «Барсе»: «Весьма вероятно, мне здесь очень комфортно. Но пока я не ощущаю, что слабею»
Роберт Левандовски допустил, что «Барселона» – последний клуб в его карьере.
– Понятно, что конец карьеры уже не так далеко, но я не знаю, когда он наступит. Учитывая мой возраст, я буду двигаться шаг за шагом.
Сейчас, если говорить о физическом состоянии и здоровье, я чувствую в себе силы и не ощущаю, что становлюсь слабее. С другой стороны, есть различные факторы, способные повлиять на решение. Такие факторы, которые заставят меня задать себе вопрос: «Парень, почему ты продолжаешь бороться?»
Спортивная сторона вопроса важна, но если меня будут беспокоить какие-то вещи, то я могу прийти к выводу, что бороться с ветряными мельницами бесполезно.
– «Барселона» – то место, в котором вы хотите завершить карьеру?
– Весьма вероятно. Я не то чтобы думаю об этом. Мне в «Барселоне» очень комфортно, у меня контракт с ней. Только по его окончании я начну думать о том, хочу ли я продолжать играть, – заявил форвард в эфире Canal+.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
А чем сезон Баварии лучше сезона Барсы для игрока?
пике, скорее всего, даже самому неприятно что он побеждал на чм в составе ненавистной ему испании, не зря же он и флаги срезал, и интервью давал - все, чтобы подчеркнуть что он гордый сын каталонского народа. по факту после того как барсу переехала машина хайнкеса он уже перестал играть. бускетца тоже держали за фамилию скорее, ведь не зря в разные годы его порывались заменить то ракитичем, то коутом, то френки - а воз был и ныне там.
Это всё, что надо знать о фанатах Барселоны в принципе.
Мда ...
"Чемпионат мира показал твою силу"...-- топовая аналитика))