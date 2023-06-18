Левандовски о том, закончит ли он карьеру в «Барсе»: «Весьма вероятно, мне здесь очень комфортно. Но пока я не ощущаю, что слабею»

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски допустил, что «Барселона» – последний клуб в его карьере.

– Понятно, что конец карьеры уже не так далеко, но я не знаю, когда он наступит. Учитывая мой возраст, я буду двигаться шаг за шагом.

Сейчас, если говорить о физическом состоянии и здоровье, я чувствую в себе силы и не ощущаю, что становлюсь слабее. С другой стороны, есть различные факторы, способные повлиять на решение. Такие факторы, которые заставят меня задать себе вопрос: «Парень, почему ты продолжаешь бороться?»

Спортивная сторона вопроса важна, но если меня будут беспокоить какие-то вещи, то я могу прийти к выводу, что бороться с ветряными мельницами бесполезно.

– «Барселона» – то место, в котором вы хотите завершить карьеру?

– Весьма вероятно. Я не то чтобы думаю об этом. Мне в «Барселоне» очень комфортно, у меня контракт с ней. Только по его окончании я начну думать о том, хочу ли я продолжать играть, – заявил форвард в эфире Canal+.

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22 комментария

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Надоело париться в бане
Ответ & Co1366
Чувствуется, что комфорт для Лёвы стал превышать спортивные результаты.
23+7 за 34 игры в достаточно нестабильной команде с проблемами при создании атак - это плохие спортивные результаты? Если бы Лёве подгоняли бы мячи так же, как это делали в Баварии, забил бы 30+ голов только в Ла Лиге железно. Нормальный сезон Лёвы, не идеальный, а просто нормальный.
+12
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Tommy Addams
Ответ DolJun
правильный подход на самом деле. вон бускетц с гавичем уже лет 7 назад карьеру закончили, но продолжали по инерции получать зарплату. леву тоже может ждать подобная старость, но он хотя бы заслужил. но в этой ситуации интересен лишь один момент: каково ему играть за клуб, игрок которого украл у него зм.
чушь
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Bazilic
Ответ Надоело париться в бане
23+7 за 34 игры в достаточно нестабильной команде с проблемами при создании атак - это плохие спортивные результаты? Если бы Лёве подгоняли бы мячи так же, как это делали в Баварии, забил бы 30+ голов только в Ла Лиге железно. Нормальный сезон Лёвы, не идеальный, а просто нормальный.
Да и насчет результатов
А чем сезон Баварии лучше сезона Барсы для игрока?
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DolJun
Ответ Леван Мкртчян
Что значит "он хотя бы заслужил" ( в отличии от Гавича и Бускетса)? Ты совсем уже в своем хейте всего что связано с Барсой -- берегов не видишь. Леве до заслуженности пенсии этих двоих , еще далековато. У шакирыча 4 ЛЧ у Буси 3. Оба чемпионы мира и европы. У обоих солидное карьерное преимущество на испанской арене по титулами, где приходиться бороться с Реалом и Атлетико, а не в бессмысленной монолиге Баварии, где интрига заключается в том в какой год Боруссия ( как фактически единственный хоть отдаленно конкурент) обделается сильнее
бороться с с реалом и атлетико - это все равно что бороться с боруссией и лейпцигом. разве не местные кулес козыряют тем, что барса чемп свой выигрывает в пол ноги?)
пике, скорее всего, даже самому неприятно что он побеждал на чм в составе ненавистной ему испании, не зря же он и флаги срезал, и интервью давал - все, чтобы подчеркнуть что он гордый сын каталонского народа. по факту после того как барсу переехала машина хайнкеса он уже перестал играть. бускетца тоже держали за фамилию скорее, ведь не зря в разные годы его порывались заменить то ракитичем, то коутом, то френки - а воз был и ныне там.
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Роман
Пока Эльче играет в Ла Лиге, Левандовски будет играть за Барселону 🔵🔴
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Black Phoenix
Нифига себе БЧК обожрались, что Левандовского на пенсию отправляют с аргументацией "не тот, дряхлый и старый", когда Лёва 23+7 оформил в кризисной Барсе за крайний сезон в 34 года.

Это всё, что надо знать о фанатах Барселоны в принципе.
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Рэд Уайт
Ответ AF007
Надо менять этого столба на молодого живчика как можно скорее
Роке вроде на подходе
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Леван Мкртчян
Ответ Один живой
чемпионат мира показал твою "силу"))) на лохах можно еще года 3 бабки с рычагов рубить))
Зависимый центрфорвард , игравший в команде уровне второго европейского эшелона, а на мировом уровне -- и вовсе третьего.
Мда ...
"Чемпионат мира показал твою силу"...-- топовая аналитика))
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Один живой
Ответ Леван Мкртчян
Зависимый центрфорвард , игравший в команде уровне второго европейского эшелона, а на мировом уровне -- и вовсе третьего. Мда ... "Чемпионат мира показал твою силу"...-- топовая аналитика))
Стоичкова 94 года помню, команды абсолютно идентичные.
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Dan Kennedy
Ответ AnMe
Вышвырнули бы уже. Хоть и состав в основном молодой после ухода легенд в конец сезона. Надеюсь Лева максимум сезон отыграет.
Ну да, это же ведь так легко найти нападающего который 30 по гол плюс пас выдает за 34 матча. Особенно с финансами Барселоны.
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