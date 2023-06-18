Лукаку о ЧМ-2022: «Из-за травмы я не должен был играть в групповых матчах. Но я сказал себе: «Возможно, это твой последний ЧМ». Было тяжело»

Теги Интер серия А Италия Сборная Бельгии по футболу травмы ЧМ-2022 Ромелу Лукаку Здоровье Футбол

Ромелу Лукаку играл на ЧМ-2022, не восстановившись после травмы.

«Играть за сборную – это честь для меня. Играя на таком турнире, как чемпионат мира, нужно быть эффективными, но после игры с Канадой мы почувствовали, что что-то не так.

После поражения от Марокко не было никаких ссор. Иногда такие вещи придумываются, чтобы дестабилизировать обстановку, и мы позволяем слухам влиять на нас, не обсуждая это в коллективе. Когда мы это сделали, было уже слишком поздно.

Люди не знают, что единственное, что я мог сделать, – это помочь команде. Я повредил мышцу бедра, и за месяц до чемпионата мира я недостаточно тренировался, провел всего две тренировки, прежде чем выйти на поле поле трехмесячного перерыва, в то время как обычно не играют еще шесть недель.

Я сказал себе: «Этот чемпионат мира, возможно, твой последний». Я не должен был играть в групповых матчах. Мне было тяжело – я был там, но меня там не было. Я был зол. Вот почему я стараюсь не позволять эмоциям брать верх», – сказал форвард «Интера» и сборной Бельгии в эпизоде сериала One for All на Amazon Prime Video.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан137
Это реально он такое говорит или это говорит его пресс секретарь, а я то думаю что у него Ай-кью где-то в районе 60 ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
жду статью на спортсе о том, какой молодец лукаку что играл через боль
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ответ Милан137
Это реально он такое говорит или это говорит его пресс секретарь, а я то думаю что у него Ай-кью где-то в районе 60 ...
Тот же пресс-секретарь, что и у Загитовой. Вряд ли им под силу сложночинённые предложения..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
После матча с Хорватией Лукаку офигевшим тиммейтам: “Пока, ребята, это был мой последний ЧМ”
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серхио Гарсио
Супер переводчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
Условный Ориги забил бы некоторые моменты, которые были у Лукаку против Хорватии, но не факт, что он бы открылся для них
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Один живой
про бельгийцев говорят в разрезе поколения (азар, рыжий, этот трехногий, куртуа и др.), по факту поколения, как явления не случилось, лидера не родилось, а всё остальное детали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
Ответ Милан137
Это реально он такое говорит или это говорит его пресс секретарь, а я то думаю что у него Ай-кью где-то в районе 60 ...
Он знает несколько языков, видимо с айкью проблем нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий