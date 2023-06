Лукаку о ЧМ-2022: «Из-за травмы я не должен был играть в групповых матчах. Но я сказал себе: «Возможно, это твой последний ЧМ». Было тяжело»

Ромелу Лукаку играл на ЧМ-2022, не восстановившись после травмы.

«Играть за сборную – это честь для меня. Играя на таком турнире, как чемпионат мира, нужно быть эффективными, но после игры с Канадой мы почувствовали, что что-то не так.

После поражения от Марокко не было никаких ссор. Иногда такие вещи придумываются, чтобы дестабилизировать обстановку, и мы позволяем слухам влиять на нас, не обсуждая это в коллективе. Когда мы это сделали, было уже слишком поздно.

Люди не знают, что единственное, что я мог сделать, – это помочь команде. Я повредил мышцу бедра, и за месяц до чемпионата мира я недостаточно тренировался, провел всего две тренировки, прежде чем выйти на поле поле трехмесячного перерыва, в то время как обычно не играют еще шесть недель.

Я сказал себе: «Этот чемпионат мира, возможно, твой последний». Я не должен был играть в групповых матчах. Мне было тяжело – я был там, но меня там не было. Я был зол. Вот почему я стараюсь не позволять эмоциям брать верх», – сказал форвард « » и сборной в эпизоде сериала One for All на Amazon Prime Video.

