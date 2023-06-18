«Аякс» за 8,5 млн евро купил у «Ромы» хавбека сборной Боснии и Герцеговины Тахировича

Теги Рома высшая лига Нидерланды Аякс серия А Италия трансферы сборная Боснии и Герцеговины по футболу Беньямин Тахирович Футбол

«Аякс» объявил о трансфере полузащитника «Ромы» Беньямина Тахировича.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера 20-летнего хавбека сборной Боснии и Герцеговины составила 8,5 миллионов евро. Отмечается, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отмечал талант Тахировича и считает, что он способен стать топ-игроком.

Тахирович подпишет долгосрочное соглашение с «Аяксом» на следующей неделе после прохождения медицинского обследования.

В прошедшем сезоне Тахирович выходил на поле в составе «Ромы» в 11 матчах Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lux
Азамат Тахирович?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
e34
Ответ Yordy Reyna
не будет Сперцяна в «Аяксе» :(
Тахирович разрушитель, Матич на минималках... Сперцян не конкурент ему
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Алмазов
Купил подписал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yordy Reyna
не будет Сперцяна в «Аяксе» :(
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Ляхерман
следующим трансфером на вход будет Харипуллаевич
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий