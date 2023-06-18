«Аякс» за 8,5 млн евро купил у «Ромы» хавбека сборной Боснии и Герцеговины Тахировича
«Аякс» объявил о трансфере полузащитника «Ромы» Беньямина Тахировича.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера 20-летнего хавбека сборной Боснии и Герцеговины составила 8,5 миллионов евро. Отмечается, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отмечал талант Тахировича и считает, что он способен стать топ-игроком.
Тахирович подпишет долгосрочное соглашение с «Аяксом» на следующей неделе после прохождения медицинского обследования.
В прошедшем сезоне Тахирович выходил на поле в составе «Ромы» в 11 матчах Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь.
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