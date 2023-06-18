Где смотреть Сборная Франции – сборная Греции, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 19 июня
В понедельник, 19 июня, сыграют сборная Франции и сборная Греции в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «стад де Франс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Франции – сборная Греции
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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