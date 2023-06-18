Де ла Фуэнте перед финалом Лиги наций: «Испания отрабатывала пенальти, но хочет победить Хорватию в основное время и вернуться на заслуживаемый уровень»

Луис де ла Фуэнте надеется, что сборная Испании обыграет Хорватию в основное время.

Главный тренер испанцев высказался в преддверии финала наций.

«Встретятся две превосходные команды, это будет финал равных шансов. Мы и – две из числа лучших команд Европы. Постараемся использовать наши сильные стороны. Наша главная цель – переиграть очень хорошего соперника.

Мы отрабатывали пенальти. Думаю, можно подготовиться к ним в таком матче. Мы можем прибавлять во всем, не только индивидуально. Мы работаем каждый день, независимо от результата, с верой, что можем прогрессировать во всех аспектах.

Мы обсудили все возможные сценарии. Если получится, то мы хотим одержать победу в основное время. У хорватов больше опыта игры в дополнительное время, но это футбол. Если вы выходите в финал, то опыт имеет значение.

Нужно обладать сильной психологией, выносливость тоже имеет значение, но главное – это ясная голова и холодный рассудок. Мы постараемся не доводить дело до дополнительного времени, но если это случится, то я считаю, что моя команда в хорошей форме и сможет справиться с этим.

Я был доволен каждым финалом в своей карьере, и для меня большая честь участвовать в финале. Когда отдаешь матчу все силы, не должен расстраиваться, если вдруг все идет не так, как тебе бы хотелось. Но я хочу, чтобы победила и вернулась на заслуживаемый уровень. Мне больше хочется сделать счастливыми других, нежели себя», – сказал де ла .

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной