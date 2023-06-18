Де ла Фуэнте перед финалом Лиги наций: «Испания отрабатывала пенальти, но хочет победить Хорватию в основное время и вернуться на заслуживаемый уровень»

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Лига наций УЕФА Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте надеется, что сборная Испании обыграет Хорватию в основное время.

Главный тренер испанцев высказался в преддверии финала Лиги наций.

«Встретятся две превосходные команды, это будет финал равных шансов. Мы и Хорватия – две из числа лучших команд Европы. Постараемся использовать наши сильные стороны. Наша главная цель – переиграть очень хорошего соперника.

Мы отрабатывали пенальти. Думаю, можно подготовиться к ним в таком матче. Мы можем прибавлять во всем, не только индивидуально. Мы работаем каждый день, независимо от результата, с верой, что можем прогрессировать во всех аспектах.

Мы обсудили все возможные сценарии. Если получится, то мы хотим одержать победу в основное время. У хорватов больше опыта игры в дополнительное время, но это футбол. Если вы выходите в финал, то опыт имеет значение.

Нужно обладать сильной психологией, выносливость тоже имеет значение, но главное – это ясная голова и холодный рассудок. Мы постараемся не доводить дело до дополнительного времени, но если это случится, то я считаю, что моя команда в хорошей форме и сможет справиться с этим.

Я был доволен каждым финалом в своей карьере, и для меня большая честь участвовать в финале. Когда отдаешь матчу все силы, не должен расстраиваться, если вдруг все идет не так, как тебе бы хотелось. Но я хочу, чтобы Испания победила и вернулась на заслуживаемый уровень. Мне больше хочется сделать счастливыми других, нежели себя», – сказал де ла Фуэнте.

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15 комментариев

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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Если как в прошлом матче не выйдут руины из мчк, то шанс есть
В составе Хорватии выйдет:)
+3
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GuruFutbola
Если как в прошлом матче не выйдут руины из мчк, то шанс есть
+2
0
+2
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rigobersong
Гави опять будет пешехода хорватского возить:)
+3
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
В составе Хорватии выйдет:)
Пешему голуму не привыкать терпеть деклас от юного топаря)
+2
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rigobersong
Испания на тотальном классе!:)
+2
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rigobersong
Ответ kaka10
Ну сегодня стандарты доминирования бчк это 3 место в группе ЛЧ и вылет из Лиги Европы поэтому пусть топарь Хави дальше топит свой родной клуб, а мы дальше посмеёмся
Стандарты доминирования 2 титула в сезоне:)
+1
0
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Если как в прошлом матче не выйдут руины из мчк, то шанс есть
Вот смотрю и думаю, сколько iq этому лицу можно дать?:)

https://ibb.co/MPGJn48
0
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Barca_mania
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Ответ rigobersong
Вот смотрю и думаю, сколько iq этому лицу можно дать?:) https://ibb.co/MPGJn48
😂😂😂
0
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rigobersong
Ответ kaka10
Гави нужно внимательнее следить за Маэстро футбола в свои 20 лет научился только путаться под ногами и бессмысленно фолить будет потом внукам рассказывать как бегал за Модричем как собачка
Внукам он будет рассказывать как с Педри 20 лет тотально доминировал в мировом футболе под руководством топаря Хави:)))
+1
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kaka10
Ответ rigobersong
Стандарты доминирования 2 титула в сезоне:)
фк рычаг последние 5 лет воспринимается не как испанский гранд, обладатель внутренних титулов, а как униженные, оплёванные и изнасилованные в ЛЧ

поэтому без успехов в ЛЧ (в вашем случае ЛЕ) внуки будут стыдиться за своих мелких костоломов

даже Пепка с 4 АПЛ получил истинное признание только неделю назад после выигрыша ЛЧ впервые за 12 лет
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Kaka_GOAT
Ответ rigobersong
Внукам он будет рассказывать как с Педри 20 лет тотально доминировал в мировом футболе под руководством топаря Хави:)))
В каком нибудь альтернативным реальности
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