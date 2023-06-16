Фанат Месси ворвался на поле во время матча в Китае, чтобы обнять Лео. Он получил административный арест и 12-месячный бан на спортивные мероприятия

Китайский фанат ворвался на поле во время матча в Китае, чтобы обнять Лионеля Месси.

18-летний болельщик, которого полиция назвала «Ди», выбежал на поле и обнял во время товарищеского матча между Австралией и (0:2) в Пекине в четверг.

Фанат был задержан и помещен под «административный арест», сообщили в полиции китайской столицы. Болельщику также запретили посещать спортивные объекты в качестве зрителя на подобных матчах в течение 12 месяцев.