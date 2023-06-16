Фанат Месси ворвался на поле во время матча в Китае, чтобы обнять Лео. Он получил административный арест и 12-месячный бан на спортивные мероприятия

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу происшествия болельщики товарищеские матчи (сборные) Интер Майами Футбол

Китайский фанат ворвался на поле во время матча в Китае, чтобы обнять Лионеля Месси.

18-летний болельщик, которого полиция назвала «Ди», выбежал на поле и обнял Месси во время товарищеского матча между Австралией и Аргентиной (0:2) в Пекине в четверг.

Фанат был задержан и помещен под «административный арест», сообщили в полиции китайской столицы. Болельщику также запретили посещать спортивные объекты в качестве зрителя на подобных матчах в течение 12 месяцев.

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28 комментариев

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Манковский
Китайский фанат Doul Jung ворвался на поле во время матча в Китае, чтобы обнять Лионеля Месси.
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Леван Мкртчян
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Зачем тогда нужны правила?
Давай тогда все будут выбегать по-череди на поле и обнимать футболистов . Как раз там несколько десятков тысяч на стадионе, Лео и зрителям трансляции будет очень "приятно".
Административный арест и бан на годик -- это совершенно справедливое наказание для такого рода пиарящихся личностей или просто безумных фанатиков , плющих на правила и чужие интересы
+17
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Леван Мкртчян
Ответ Ростов-на-Дону
Комментарий удален модератором
Кажись ’голубчиха’.
Тактика Великой Алонсо на ресурсе: Заминусовать все комментарии на вектке написанные до нее--- Написать свой комментарий -- получить справедливые минусы-- обидеться и заминусовать всех кто написал комментарии после нее -- удалить свой комментарий -- написать такой же комментарий выше -- опять получить много минусов -- обидеться -- заминусовать тех кого еще не успела заминусовать -- уйти
+12
-4
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Caterina
Там же видео есть
https://www.youtube.com/shorts/ZEmyAasOPOw
Парень погонял охрану по всему полю) Успел и с Дибу поручкаться, бежал весь в счастье, даже когда его уносили - блаженная улыбка на лице была)
Потом ещё интервью давал, тоже в ютубе есть.
Максимально позитивный парнишка.
+10
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+6
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Фан Рубина
Ну и зря. Месси ради него бы так выбегать точно не стал.
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Даниил Гутин
Ответ Великий Алонсо
Я красивый и высокий
пол сменила?)
+2
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Barsenoga
Ответ serhio_ramos_
Ригоберка?
Роман
+5
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Caterina
Ответ Великий Алонсо
Зачем обнимать Месси? Он низкий, некрасивый, ненакачанный
Типичный фанат Крикри. Для таких и выкладываются кубики в инстаграме и жилы на шее)
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Red_Marlboro_
Ответ Barsenoga
Роман
Совершенно верно 😃 И вы оба выигрываете путёвку в кабинет психолога,где именно вам будет отведена роль врача,надеюсь вы поможете Роману избежать таких неприемлимых действий отныне и навсегда 😃😃
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Red_Marlboro_
Ответ Barsenoga
Роман
Комментарий удален пользователем
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Великолепная Семёрка
ребята, извините за оффтоп! Звучит конечно смешно но это важно! Как повысить свой рейтинг на спортс?? Есть ли какой нибудь способ купить "звёздочку?"
Ну ты не в полиции же.
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Caterina
Ответ Великолепная Семёрка
ребята, извините за оффтоп! Звучит конечно смешно но это важно! Как повысить свой рейтинг на спортс?? Есть ли какой нибудь способ купить "звёздочку?"
Есть - глупостей писать поменьше. Но это за деньги не купишь 😂
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Леван Мкртчян
Ответ Caterina
Это он а не она - о себе в мужском роде говорит.
И в женском тоже говорит.
Видел его/её комментарии типа "Холанду бы не дала. Он некрасивый")
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Caterina
Ответ Леван Мкртчян
Кажись ’голубчиха’. Тактика Великой Алонсо на ресурсе: Заминусовать все комментарии на вектке написанные до нее--- Написать свой комментарий -- получить справедливые минусы-- обидеться и заминусовать всех кто написал комментарии после нее -- удалить свой комментарий -- написать такой же комментарий выше -- опять получить много минусов -- обидеться -- заминусовать тех кого еще не успела заминусовать -- уйти
Это он а не она - о себе в мужском роде говорит.
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Ростов-на-Дону
Ответ Великий Алонсо
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Даниил Гутин
я думаю он прекрасно знал, на что шёл и сейчас не жалеет
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Посторонним В
Нормальная цена, особенно для Китая)
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Великий Алонсо
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