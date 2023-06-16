Фанат Месси ворвался на поле во время матча в Китае, чтобы обнять Лео. Он получил административный арест и 12-месячный бан на спортивные мероприятия
Китайский фанат ворвался на поле во время матча в Китае, чтобы обнять Лионеля Месси.
18-летний болельщик, которого полиция назвала «Ди», выбежал на поле и обнял Месси во время товарищеского матча между Австралией и Аргентиной (0:2) в Пекине в четверг.
Фанат был задержан и помещен под «административный арест», сообщили в полиции китайской столицы. Болельщику также запретили посещать спортивные объекты в качестве зрителя на подобных матчах в течение 12 месяцев.
Давай тогда все будут выбегать по-череди на поле и обнимать футболистов . Как раз там несколько десятков тысяч на стадионе, Лео и зрителям трансляции будет очень "приятно".
Административный арест и бан на годик -- это совершенно справедливое наказание для такого рода пиарящихся личностей или просто безумных фанатиков , плющих на правила и чужие интересы
Тактика Великой Алонсо на ресурсе: Заминусовать все комментарии на вектке написанные до нее--- Написать свой комментарий -- получить справедливые минусы-- обидеться и заминусовать всех кто написал комментарии после нее -- удалить свой комментарий -- написать такой же комментарий выше -- опять получить много минусов -- обидеться -- заминусовать тех кого еще не успела заминусовать -- уйти
https://www.youtube.com/shorts/ZEmyAasOPOw
Парень погонял охрану по всему полю) Успел и с Дибу поручкаться, бежал весь в счастье, даже когда его уносили - блаженная улыбка на лице была)
Потом ещё интервью давал, тоже в ютубе есть.
Максимально позитивный парнишка.
Видел его/её комментарии типа "Холанду бы не дала. Он некрасивый")