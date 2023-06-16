Марит Бьорген станет экспертом по лыжным гонкам на телеканале Viaplay

Марит Бьорген станет экспертом лыжных гонок на телевидении.

Восьмикратная олимпийская чемпионка, которая завершила карьеру в 2018 году, начнет работу на телеканале Viaplay.

«Я по-прежнему увлечена своим видом спорта, так что хочу попробовать себя в роли эксперта.

Важна не только похвала, но и критика, когда возникают проблемы. Чтобы заинтересовать аудиторию, нужно задавать критические вопросы.

Если лыжники хотят, чтобы наш вид спорта выжил, чрезвычайно важно, чтобы они продвигали себя в медиа, это часть работы. Нужно создавать интерес. Взлеты и падения вызывают у людей эмоции», – отметила Бьорген.