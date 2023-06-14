Футбольные клубы закончили сезон, но национальным сборным предстоит сыграть в квалификации чемпионата Европы, а еще четыре команды играют в финале Лиги наций УЕФА. Турнир относительно новый и проходит каждые два года. В 2019 финал состоялся в Португалии, спустя два года его принимала Италия, на этот раз четыре сборные, победители своих групп в Лиге А, выясняют отношения в Нидерландах.

В первом полуфинале хозяева встречались со сборной Хорватии и уступили ей в дополнительное время со счетом 2 : 4. Во втором повторился полуфинал двухгодичной давности, тогда тоже между собой играли команды Испании и Италии. Повторился и результат, «фурия роха» выиграла со счетом 2 : 1. Таким образом определились участники матча за третье место и финала. Оба поединка состоятся 18 июня.

Матч за третье место Нидерланды — Италия пройдет в городе Энсхеде на стадионе Гросс Весте и начнется в 16:00 по московскому времени.

Финал между сборными Хорватии и Испании состоится в Роттердаме на стадионе Де Куйп, начало матча в 20:45 по московскому времени.

Оба поединка будут показаны в прямом эфире на платформе Окко. Для этого нужно пройти регистрацию и оформить подписку. Впрочем, если вы хотите посмотреть исключительно матчи Лиги наций, то можете подписаться на пакет «Премиум» на семь дней всего за один рубль. Возможность смотреть спортивные события постоянно обойдется минимум в 499 рублей в месяц.