Де ла Фуэнте о 2:1 с Италией: «Страдать в таких матчах естественно. Я доволен игрой Испании»

Теги сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Лига наций УЕФА Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте доволен игрой сборной Испании против Италии (2:1) в Лиги наций.

«Страдать в таких матчах естественно. В играх против соперников вроде Италии за все приходится дорого платить. Но важнее всего то, какую игру мы показали. Я горжусь своими футболистами.

Мы никогда не сомневались в себе. У нас идет определенный процесс, нужно время, и постепенно дела пойдут лучше. Мы были уверены, что рано или поздно нечто подобное произойдет. Парни сделали все, о чем их просили. Игра получилась зрелищной.

Футбол капризен, но я верю в работу и уверенность в себе. Именно так удается чего-то добиться, это не совпадение», – заявил главный тренер сборной Испании в эфире TVE.

Испания сыграет в финале Лиги наций 2-й раз подряд – против Хорватии. Италия снова поборется за 3-е место

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1 комментарий

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