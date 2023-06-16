Де ла Фуэнте о 2:1 с Италией: «Страдать в таких матчах естественно. Я доволен игрой Испании»
Луис де ла Фуэнте доволен игрой сборной Испании против Италии (2:1) в Лиги наций.
«Страдать в таких матчах естественно. В играх против соперников вроде Италии за все приходится дорого платить. Но важнее всего то, какую игру мы показали. Я горжусь своими футболистами.
Мы никогда не сомневались в себе. У нас идет определенный процесс, нужно время, и постепенно дела пойдут лучше. Мы были уверены, что рано или поздно нечто подобное произойдет. Парни сделали все, о чем их просили. Игра получилась зрелищной.
Футбол капризен, но я верю в работу и уверенность в себе. Именно так удается чего-то добиться, это не совпадение», – заявил главный тренер сборной Испании в эфире TVE.
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