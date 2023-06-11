Спаллетти о скудетто «Наполи»: «Эмоции были бы гораздо сильнее, выиграй мы в последнем-предпоследнем туре. Многие хотят пережить эти моменты заново»

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия болельщики Наполи Футбол

Лучано Спаллетти подвел итоги «Наполи» в сезоне-2022/23.

«Наполи» под руководством Спаллетти выиграл Серию А впервые за 33 года Это произошло в за 5 туров до конца чемпионата.

«Со временем празднование скудетто немного размылось, но если бы мы выиграли его в самом конце или в предпоследнем туре, вы бы увидели еще более сильные эмоции.

Мы подали важный сигнал всему футболу – теперь многие хотят пережить эти моменты заново. Это было безграничное счастье, ведь Неаполь принял всех, кто хотел приехать и порадоваться вместе с нами, и это мне очень понравилось.

Мы могли бы выйти в финал Лиги чемпионов, но, к сожалению, этого не произошло, но мы принимаем это и надеемся, что «Наполи» добьется успеха в будущем», – сказал Спаллетти в интервью The Coach Experience.

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1 комментарий

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АРХАТ
Фейл с ЛЧ конечно испортил конец сезона. При всём уважении к Милану...
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