Баджо о том, что не поехал на ЧМ-2002: «Позор, предательство, вряд ли отпущу это. Я должен был ехать туда хоть на одной ноге»

Роберто Баджо недоволен тем, что не попал на ЧМ-2002.

В феврале перед чемпионатом мира Баджо получил травму крестообразных связок колена, но сумел в рекордные сроки восстановиться и вернуться на поле в том же сезоне. Несмотря на это, тренировавший сборную Италии Джованни Трапаттони не включил Баджо в заявку сборной на чемпионат мира.

«Это был позорный поступок, и есть тысячи причин, по которым я вряд ли отпущу это.

Я просто думаю, что должен был поехать туда хоть на одной ноге, ради того, что я представлял. Я провел три чемпионата мира, этот был бы четвертым – история должна была закончиться именно так. Это было предательством... Но тогда вся Япония болела бы за нас!

Я восстановился после травмы к трем последним матчам, был в невероятной форме. В трех матчах я забил 3 гола, всего в сезоне – 11 голов в 11 играх. Но главное – до старта чемпионата мира оставалось больше месяца, меня могли включить и потом оценить состояние. А вместо этого...» – сказал .