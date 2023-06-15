Баджо о том, что не поехал на ЧМ-2002: «Позор, предательство, вряд ли отпущу это. Я должен был ехать туда хоть на одной ноге»

Теги сборная Италии по футболу серия А Италия Джованни Трапаттони Роберто Баджо Футбол

Роберто Баджо недоволен тем, что не попал на ЧМ-2002.

В феврале перед чемпионатом мира Баджо получил травму крестообразных связок колена, но сумел в рекордные сроки восстановиться и вернуться на поле в том же сезоне. Несмотря на это, тренировавший сборную Италии Джованни Трапаттони не включил Баджо в заявку сборной на чемпионат мира.

«Это был позорный поступок, и есть тысячи причин, по которым я вряд ли отпущу это.

Я просто думаю, что должен был поехать туда хоть на одной ноге, ради того, что я представлял. Я провел три чемпионата мира, этот был бы четвертым – история должна была закончиться именно так. Это было предательством... Но тогда вся Япония болела бы за нас!

Я восстановился после травмы к трем последним матчам, был в невероятной форме. В трех матчах я забил 3 гола, всего в сезоне – 11 голов в 11 играх. Но главное – до старта чемпионата мира оставалось больше месяца, меня могли включить и потом оценить состояние. А вместо этого...» – сказал Баджо.

 

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17 комментариев

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Direct free kick
Играй Баджо в 2002, даже эквадорский торговец порошком не смог бы засудить Италию
+22
-3
+19
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Геннадий Тимченко
Ответ Direct free kick
Играй Баджо в 2002, даже эквадорский торговец порошком не смог бы засудить Италию
позорное судейство в плей-офф в пользу хозяев, что с Италией, что с Испанией 🤢
+9
0
+9
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Окупационный НЗ
Ответ Геннадий Тимченко
позорное судейство в плей-офф в пользу хозяев, что с Италией, что с Испанией 🤢
Ты забыл Португалию в последнем туре группового этапа)))
+6
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+6
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Direct free kick
Ответ А. Мостовой
после того позорного пенальти скажи спасибо что вообще с ногами остался
Причём тут Букайо Сака?
+5
-2
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Заяцволк
Очевидно, должен был ехать, вместе с Вьери затащили бы в финал как минимум. Старый маразматик убил свою сборную
+3
-1
+2
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Lionel Andres Messi 10
Ответ А. Мостовой
после того позорного пенальти скажи спасибо что вообще с ногами остался
К Барези и Массаро это тоже относится?
+4
-2
+2
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&_Bishep_&
Ответ А. Мостовой
после того позорного пенальти скажи спасибо что вообще с ногами остался
Позорный- это твой коммент. Посмотри кто затащил Италию в финал.
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Окупационный НЗ
Ответ Геннадий Тимченко
позорное судейство в плей-офф в пользу хозяев, что с Италией, что с Испанией 🤢
Ты забыл Португалию в последнем туре группового этапа)))
0
0
0
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ASH11
Ответ Direct free kick
Играй Баджо в 2002, даже эквадорский торговец порошком не смог бы засудить Италию
При наличии более молодых Тотти и Дель Пьеро, необходимости в Баджо не было. Держать такого заслуженного ветерана на скамейке было бы опасно. Так что, тут сложно осуждать Трапаттони.
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Геннадий Тимченко
Ответ Окупационный НЗ
Ты забыл Португалию в последнем туре группового этапа)))
не смотрел тот матч, но сейчас глянул его хронологию - тоже свинство🤢
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Green grass
Ответ Геннадий Тимченко
не смотрел тот матч, но сейчас глянул его хронологию - тоже свинство🤢
Какое свинство? По делу проиграли они тогда.
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