Роберто Баджо: «Понимаю, что тренеры важны, но футбол зависит от игроков»

сравнил важность игроков и тренера.

Экс-форвард сборной Италии вспомнил период, когда Арриго Сакки возглавлял национальную команду.

«Это были самые трудные годы для того, кто играл в моем амплуа. Все начали играть в зонную оборону, Сакки создал эту школу мысли, и все остальные последовали за ним.

Для таких, как я, у которых не было конкретной, четко определенной роли, это было тяжело. Посмотрите на Джанфранко Дзолу, ему пришлось уехать в Англию, чтобы получить игровое время в . Сейчас об этом смешно вспоминать.

Я понимаю, что тренеры очень важны, но в конечном итоге футбол зависит от игроков. Если вы столкнетесь с тренером, который ставит свою систему выше игроков, вы проиграете битву, а игрок, который не подходит под эти параметры, будет раздражителем», – заявил бывший нападающий , и .