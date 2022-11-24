Роберто Баджо: «Я проиграл ЧМ, упустил второй «Золотой мяч». Все из-за одного пенальти»

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Роберто Баджо рассказал о незабитом пенальти в финале ЧМ-1994 с Бразилией.

Нападающий выполнял заключительный удар итальянцев в послематчевой серии и направил мяч намного выше ворот. На этом серия завершилась, а Бразилия в четвертый раз в истории стала чемпионом мира.

«Я хотел отправить голкипера в противоположную сторону, но я знал, что он меня изучил, а я никогда раньше не пробивал пенальти сильным ударом под перекладину. Это нельзя стереть из памяти.

Когда я проиграл тот чемпионат мира, я также упустил второй «Золотой мяч» и награду лучшему игроку года. Все из-за одного пенальти», – сказал обладатель «Золотого мяча»-1993.

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