Мбаппе об ЛЧ: «Знали, что у «ПСЖ» есть недостатки, за которые придется платить. Нужно извлекать уроки из ошибок, а не повторять их каждый раз»

Килиан Мбаппе рассказал о недостатках «ПСЖ» и заявил, что хочет выиграть все трофеи.

В этом сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции. Из Лиги чемпионов парижане вылетели на стадии 1/8 финала от «Баварии» (0:1, 0:2), из Кубка Франции – от «Марселя» (1:2) на стадии 1/8 финала.

«Моя цель – выиграть все трофеи. Лига чемпионов? Мы знали, что у «ПСЖ» есть недостатки, за которые рано или поздно придется заплатить. Мы должны извлекать уроки из ошибок каждого сезона, а не повторять их каждый раз. Это не пустые слова.

С другой стороны, индивидуально я сохраняю высокий уровень уже несколько лет. Я хочу продолжать прогрессировать, чтобы всегда оставаться на вершине», – сказал Мбаппе в интервью La Gazzetta dello Sport.

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