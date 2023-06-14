Мбаппе об ЛЧ: «Знали, что у «ПСЖ» есть недостатки, за которые придется платить. Нужно извлекать уроки из ошибок, а не повторять их каждый раз»
Килиан Мбаппе рассказал о недостатках «ПСЖ» и заявил, что хочет выиграть все трофеи.
В этом сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции. Из Лиги чемпионов парижане вылетели на стадии 1/8 финала от «Баварии» (0:1, 0:2), из Кубка Франции – от «Марселя» (1:2) на стадии 1/8 финала.
«Моя цель – выиграть все трофеи. Лига чемпионов? Мы знали, что у «ПСЖ» есть недостатки, за которые рано или поздно придется заплатить. Мы должны извлекать уроки из ошибок каждого сезона, а не повторять их каждый раз. Это не пустые слова.
С другой стороны, индивидуально я сохраняю высокий уровень уже несколько лет. Я хочу продолжать прогрессировать, чтобы всегда оставаться на вершине», – сказал Мбаппе в интервью La Gazzetta dello Sport.
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Трио Мбаппе, Месси и Неймара – провал. Теперь уже точно
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Уже прямым текстом говорит шейхам, что нужно накинуть ему бабла за лояльность клубу.
Команда выглядела перспективно в один момент, даже позвали адекватного Поча. А затем пошло поехало. Имея такие деньги покупать игроков, которые нужны тренеру? Нет. Возьмем Месси на гигантскую личку просто так, возьмем Рамоса, но будем винить тренера что все не работает.
И так вновь и вновь.
Брать в команду прессингующего тренера с большим упором на физику и строить под него трио Неймар (в текущей версии) - Месси - Мбаппе, да это выстрел себе в голову.
Можно ещё пару звёзд на бешеные оклады подписать, вместо топового тренера и построения именно команды, а не сборища индивидуально сильных игроков.
любая великая команда строится от тренера, а не от капризных игроков. покуда в ПСЖ не поймут этой простой истины, кроме Лиги 1 им ничего не светит.