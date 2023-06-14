Мбаппе об ЛЧ: «Знали, что у «ПСЖ» есть недостатки, за которые придется платить. Нужно извлекать уроки из ошибок, а не повторять их каждый раз»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе рассказал о недостатках «ПСЖ» и заявил, что хочет выиграть все трофеи.

В этом сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции. Из Лиги чемпионов парижане вылетели на стадии 1/8 финала от «Баварии» (0:1, 0:2), из Кубка Франции – от «Марселя» (1:2) на стадии 1/8 финала.

«Моя цель – выиграть все трофеи. Лига чемпионов? Мы знали, что у «ПСЖ» есть недостатки, за которые рано или поздно придется заплатить. Мы должны извлекать уроки из ошибок каждого сезона, а не повторять их каждый раз. Это не пустые слова.

С другой стороны, индивидуально я сохраняю высокий уровень уже несколько лет. Я хочу продолжать прогрессировать, чтобы всегда оставаться на вершине», – сказал Мбаппе в интервью La Gazzetta dello Sport.

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27 комментариев

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Саша Пушкин
"У ПСЖ есть недостатки, за которые придется платить."
Уже прямым текстом говорит шейхам, что нужно накинуть ему бабла за лояльность клубу.
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Marcus-light
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как у него бомбит, что у Холланда уже требл, а черепашка у разбитого корыта
Бомбит? Это как проявляется? Может вам бы этого хотелось, но нет
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headmaster
Дежурные слова? Или вывод все-таки будет сделан?
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arspurs9
Никто не извлечет уроков.
Команда выглядела перспективно в один момент, даже позвали адекватного Поча. А затем пошло поехало. Имея такие деньги покупать игроков, которые нужны тренеру? Нет. Возьмем Месси на гигантскую личку просто так, возьмем Рамоса, но будем винить тренера что все не работает.
И так вновь и вновь.
Брать в команду прессингующего тренера с большим упором на физику и строить под него трио Неймар (в текущей версии) - Месси - Мбаппе, да это выстрел себе в голову.
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Имя Фамилия
Ответ arspurs9
Никто не извлечет уроков. Команда выглядела перспективно в один момент, даже позвали адекватного Поча. А затем пошло поехало. Имея такие деньги покупать игроков, которые нужны тренеру? Нет. Возьмем Месси на гигантскую личку просто так, возьмем Рамоса, но будем винить тренера что все не работает. И так вновь и вновь. Брать в команду прессингующего тренера с большим упором на физику и строить под него трио Неймар (в текущей версии) - Месси - Мбаппе, да это выстрел себе в голову.
В общем всё по фактам, но только Рамос был лучшим защитником в этом сезоне, а Неймар вообще всю карьеру пашет на своём фланге и является вторым по пробегу в ПСЖ, это всегда глупо выглядит когда его винят в какой-то якобы халтуре. Напомню до меси ПСЖ был одной из самых прессингующих команд мира с теми же Неймарами и Мбаппе.
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Seoul Candy
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как у него бомбит, что у Холланда уже требл, а черепашка у разбитого корыта
Черепашка чемпион мира , такого холланду не светить))
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NartApsua
Если коротко, то получается, что - "У ПСЖ есть недостатки, но лично Я сохраняю высокий уровень игры уже несколько лет"..
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Budabuda
Ответ mr kovalsky
Главный недостаток играл пешком и анализировал поле
ниче, пришёл Асенсио. У мс и Баварии нет шансов.
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Теннисный абсолют
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как у него бомбит, что у Холланда уже требл, а черепашка у разбитого корыта
Но у него кубок ЧМ и финал Кубка ЧМ с хедтриком
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Liquidozz
Ответ headmaster
Дежурные слова? Или вывод все-таки будет сделан?
Сам Мбаппе походу вывод сделал
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Mr@k
Мбаппе понял что надо идти в Реал сейчас, интересно чем всё закончиться, если уйдет то от ПСЖ вообще ничего не останется по сути
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Вечно в бане
Ну с «платить» у Парижа проблем нет.
Можно ещё пару звёзд на бешеные оклады подписать, вместо топового тренера и построения именно команды, а не сборища индивидуально сильных игроков.
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zer
недостатки ПСЖ - это дисбаланс и то, что это команда звезд, а не команда-звезда. как натыкаются на сопоставимую по подбору игроков, но при этом сыгранную команду - так и огребают. а в ЛЧ таких хватает.

любая великая команда строится от тренера, а не от капризных игроков. покуда в ПСЖ не поймут этой простой истины, кроме Лиги 1 им ничего не светит.
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Виктор Войнов
Зная эти ошибки решил свалить
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Геннадий Тимченко
Ответ Иван Баланар
Свою ЛЧ Мбаппе еще возьмёт, а на пластиковый требл ему класть, так как победой в кубке страны никто из реально выдающихся чемпионов никогда не кичится, как это делают местечковые команды вроде Сити и т.д. Ну и для самых тугих: он чемпион мира, чего викингу никогда не светит.
вообще они с Холландом не являются антагонистами
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